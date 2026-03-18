联储局议息结果凌晨2时出炉 市场关注减息步伐 鲍威尔是否留任理事成焦点

美国联储局议息结果，将于本港时间周四凌晨2时公布。利率期货显示，市场几乎肯定今次将维持利率于3.5至3.75厘不变。市场关注联储局的公开讲话，以了解当局的减息步伐取态，亦留意鲍威尔5月主席任期结束后，会否留任理事。

在议息结果公布前，芝商所FedWatch工具显示，市场对3月利率维持不变的机率由一日前的99.9%，降至98.9%；加息0.25厘的机率则由0.1%，增至1.1%。

王良享料9月始减息 全年减一次

市场人士普遍预期，今年只会在下半年减息一次。臻享顾问董事总经理王良享认为，美国于今年9月才减息，估计全年只减一次息，因联储局要观望3月至5月通胀数据，又指如果战事缓和或「有得倾」，油价亦只会回落到75至80美元，仍较今年低位高出25%。

鲍威尔或留任理事

王良享又预计，鲍威尔留任联储局理事机会较之前高，因美国一名联邦法官驳回对他发出的传票，反映法院保持联储局的独立性。他又认为，美汇指数已见顶，因为美国长债孳息率攀升不会持久，另美国或会补回国防预算，将加深财政赤字。

瑞士百达料通胀忧虑升 削减息次数

瑞士百达财富管理美国高级经济师崔晓表示，预计部分官员将因通胀忧虑，而下调预期减息次数；另一些官员则可能因近期劳动市场数据疲弱，而上调减息幅度。经济预测摘要很可能显示核心与整体通胀上涨、经济增长放缓及失业率攀升。近期核心个人消费支出（PCE）物价指数仍处于高位，油价冲击可能推迟原本预计在年中开始的通胀回落进程。鉴于伊朗冲突带来的短期通胀上行风险，加上目前宏观经济稳健，对增长的影响有限，故认为原先预计于6月和9月的减息时间点可能面临推迟。此外，最新的点阵图预计利率路径不会有明显变化，中位数仍显示今明年分别减息一次，而长期中性利率的中位数仍维持在3%。