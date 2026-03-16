内地2月70大中城市楼价按年跌3.2% 近8个月最大 按月跌幅收窄至0.3%

据外电引用国家统计局数据测算，内地2月70个大中城市新建商品住宅价格指数按年跌3.2%，创8个月最大跌幅，比1月扩大0.1个百分点；按月则跌0.3%，是6个月以来最小，跌幅收窄0.1个百分点。根据测算，2月有10个城市楼价按月上升、7个城市楼价持平；楼价下跌城市减至53个，按月减少9个。

一线城市按月变幅转为持平

此外，国统局公布2月份新建商品住宅销售价格按月变幅，一线城市由上月下降0.3%转为持平，其中北京和上海均上涨0.2%、广州持平，深圳则下降0.3%；二、三线城市分别按月下降0.2%和0.3%，降幅均收窄0.1个百分点。70个大中城市中，新建商品住宅销售价格按月上涨城市有10个，持平城市有7个，合计比上月增加9个。

一线城市二手楼价按月下跌

二手住宅销售价格方面，一线城市按月下降0.1%，降幅比上月收窄0.4个百分点，其中北京和上海分别上涨0.3%和0.2%，广州和深圳分别下降0.5%和0.4%；二、三线城市则分别按月下降0.4%和0.5%，降幅均收窄0.1个百分点。

上海新楼价格按年大升4%

按年变幅方面，一线城市新建商品住宅销售价格下降2.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点，其中上海上涨4.2%，北京、广州和深圳分别下降2.3%、5.1%和5.5%；二、三线城市分别按年下降3.1%和4.0%，降幅分别扩大0.2个和0.1个百分点。

一线城市二手住宅销售价格按年下降7.6%，降幅与上月相同，其中北京、上海、广州和深圳分别下降8.4%、6.2%、8.5%和7.1%；二线城市按年下降6.2%，降幅与上月相同；三线城市按年下降6.3%，降幅扩大0.2个百分点。

