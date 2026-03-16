内地首两月工业、零售及固投数据胜预期 国统局：经济开局良好

国家统计局公布，内地1至2月规模以上工业增加值按年增长6.3%，为去年9月以来最高；社会消费品零售总额按年增2.8%，为去年10月以来最高；固定资产投资增长则按年增1.8%，3个数据均较市场预期为佳。

内地地产开发投资降11.1%

内地房地产开发投资方面，1至2月份，全国房地产开发投资9,612亿元（人民币，下同），按年下降11.1%，降幅比上年全年收窄6.1个百分点；其中住宅投资7,282亿元，下降10.7%，降幅收窄5.6个百分点。

1至2月份新建商品房销售面积9,293万平方米，按年下降13.5%，降幅比上年全年扩大4.8个百分点；其中住宅销售面积下降15.9%。新建商品房销售额8,186亿元，下降20.2%，降幅扩大7.6个百分点；其中住宅销售额下降21.8%。

外部环境变化影响加深

国统局表示，1至2月份主要经济指标明显回升，国民经济开局良好，但外部环境变化影响加深，地缘政治风险持续上升，国内经济发展和转型中面临的老问题、新挑战仍然不少，一些企业经营困难。

下一阶段，要完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，著力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有为的宏观政策，因地制宜发展新质生产力，著力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

