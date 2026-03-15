日韩财长忧货币过度贬值 采适当措施防止无序波动

据外电报道，韩国企划财政部长官具允哲与日本财务大臣片山皋月昨会面后发表联合声明，对各自货币的过度贬值表示担忧，并确认可能需要采取措施来应对市场波动。两国财长强调了区域金融安全网及双边金融合作（包括外汇掉期）的重要性，并同意就具体步骤展开进一步讨论。

重申密切监控外汇市场

两人举行年度会面后发表联合声明，双方对近期韩圜与日圆的急剧贬值表示严重关切，并重申将密切监控外汇市场，持续采取适当措施以防止汇率过度与无序波动。双方重申将保持警惕并在政策行动上保持灵活的重要性，以支持经济增长并维护金融稳定。

片山皋月在会后记者会上表示，日韩一致认为金融市场，包括外汇市场已出现显著波动。日本政府随时准备采取行动，并考虑到汇率波动在油价飙升背景下对民生的冲击。

联合声明指，虽然全球经济保持稳定增长，但仍面临包括地缘政治紧张在内的各种风险。双方特别就中东局势及近期金融市场波动进行深入讨论，并重申密切合作以确保能源供应稳定的重要性。双方亦就促进投资的可能性交换意见，包括人工智能等领域，以推动经济增长。

中东局势紧张推升美元

中东局势紧张推动资金流入美元避险，日圆兑美元上周五触及20个月来最低水平，逼近一美元兑160日圆的关口，市场普遍认为或触发日本进行干预。韩元则在本月跌破1美元兑1500韩元的心理防线，为自2009年3月以来首次。

在上周五，片山皋月已表示当局已准备好在任何情况下对外汇采取一切必要措施，并始终关注油价上涨对民众日常生活的影响。片山皋月表示，金融市场（包括外汇）正因应中东局势发展出现大幅波动，这一点显而易见。她拒绝就具体汇率水平置评。

当被问及在日圆贬值由油价飙升驱动的现状下进行外汇干预是否困难时，片山皋月称应避免评论。她还表示，日本当局正与美国当局保持非常密切的沟通，甚至比平时更为密切。

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