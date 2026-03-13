内地2月份新增人民币贷款9000亿元逊预期 M2增长9%
人民银行公布，今年首两个月，新增人民币贷款5.61万亿元（人民币，下同）。按此计算，即2月份新增人民币贷款为9000亿元，逊市场预期。
分部门看，首两个月住户贷款减少1942亿元，其中，短期贷款减少3596亿元，中长期贷款增加1654亿元；企(事)业单位贷款增加5.94万亿元，其中，短期贷款增加2.65万亿元，中长期贷款增加4.07万亿元，票据融资减少9089亿元；非银行业金融机构贷款减少1987亿元。
2月末，人民币贷款余额277.52万亿元，按年增长6%。
2月末，广义货币（M2）余额349.22万亿元，按年增长9%。
首两月社融规模增量9.6万亿
此外，首两个月，社会融资规模增量累计9.6万亿元，较年同期多3162亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加5.75万亿元，按年少增1248亿元。
至于2月末的社会融资规模存量为451.4万亿元，按年增长8.2%。
