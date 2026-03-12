日圆逼近年内新低 一度失守「4.9算」 受累油价急升及美数据强劲 分析料央行难出手干预

日圆汇价再度逼近今年低位！美元兑日圆突破159关口，暂报159.013，与上月日圆低位159.456仅一线之差；每百日圆兑港元亦曾跌破「4.9算」，报4.8995，最新则报4.9215。有分析认为，鉴于油价上升及美国经济数据强劲，从根本上推高了美元汇价，将使日本当局更难出手干预，甚至有机会跌至162附近才触发实质行动。

新警戒线或在162附近

据彭博引述澳洲国民银行货币策略师Rodrigo Catril指出，「现时干预门槛已提高」，除非美元兑日圆出现无序急升，否则当局出手干预的机会不大，过往158至159区域被视为警戒线，但现时认为新警戒线可能在162附近。

报道指出，日本高度依赖中东能源进口，意味油价上涨将导致贸易平衡恶化及加剧通胀，进一步对日圆构成压力。与此同时，美元受益于避险资金流入，亦加剧日圆弱势。

目前情况与1月已不同

此情况与1月形成对比，当时日圆跌势主要由仓位调整及投机情绪带动。日本官员亦曾多次强调，关注的是过度波动而非特定汇价水平。

摩根大通策略师Junya Tanase等在周三报告中亦指出，鉴于美元兑日圆近期升势主要由美元全面走强带动，即使汇价升至160水平以上，当局亦难以找到干预理由。该行维持中长期美元兑日圆目标价在164不变。

事实上，日圆汇价曾于首相高市早苗上月在大选中大获全胜后短暂获得支持，但随后有报道指她对进一步加息持谨慎态度，并提名两名鸽派人士加入日本央行政策委员会，日圆再度走弱。不过，日本财务大臣片山皋月本月初重申，政府可采取行动抑制过度汇市波动，包括入市干预。