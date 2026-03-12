阿曼传撤码头船只 油价重上100美元 IEA释4亿桶油储难压油价 「油价回落唯有海峡重开」

国际能源署（IEA）成员国释放4亿桶战略石油储备，规模为史上最大。不过，有传两艘油轮于伊拉克水域内到遭袭；据报阿曼（Oman）已撤离米纳阿尔法哈尔（Mina Al Fahal）主要码头的所有船只。油价急升、重越每桶100美元。有分析认为，IEA今次史上最大规模的释放战略石油储备，对压抑油价作用不大，霍尔木兹海峡重新开放才能令油价回落。

布兰特期油最新大升9.8%，曾高见每桶101.59美元；纽约期油升逾8%至95.97美元。

据彭博报道，阿曼（Oman）已撤离米纳阿尔法哈尔（Mina Al Fahal）主要码头的所有船只，作为预防措施。米纳阿尔法哈尔位于霍尔木兹海峡之外，是中东少数仍能将原油运往全球市场的港口之一。据数据情报公司Kpler资料，米纳阿尔法哈尔每天出口约100万桶阿曼原油。

据报伊拉克油轮遭袭击

较早前有报道指，伊拉克港口总公司主管表示，因船只遭到攻击，该国已暂停油码头的运作。在霍尔木兹海峡接近封闭后，伊拉克是首批开始减产的波斯湾产油国之一，随后科威特和沙地阿拉伯也跟随减产行动。

彭博报道指，全球原油日消耗量略高于1亿桶，而波斯湾产油国迄今已减少约6%。在中东的减产可能进一步扩大下，今次IEA协调释放4亿桶石油，美国亦宣布计划释放1.72亿桶石油，以压低油价。

现每日中断2000万桶供应

不过有分析认为，IEA今次史上最大规模的释放战略石油储备，对压抑油价作用不大。Sanford C. Bernstein & Co.的研究主管Neil Beveridge直言：「真正能让油价回落的唯一因素，就是霍尔木兹海峡重新开放」，他指出，该战略储备的释放量「与霍尔木兹海峡封闭造成的每日2000万桶中断相比，根本不值一提。」

MST Marquee能源分析师Saul Kavonic指，IEA的破纪录释放油储为市场补充急需的供应，但最多只能填补霍尔木兹海峡封闭所造成每日2000万桶缺口的四分之一。他又指，决定也显示IEA不认为战争能在短期内会结束，「而现在的库存消耗日后必须补回，意味著即使战争结束后，油价仍可能走高。」

再缓冲供应损失手段将减少

Bannockburn Capital Markets的商品董事总经理Darrell Fletcher认为， IEA释放油储后，现在油价反而更高，「这可能传递了错误的讯号。」油气投资公司Bison Interests的首席投资官Josh Young亦表示，一旦霍尔木兹海峡持续关闭，再能用来缓冲供应损失的手段也减少。

金融服务公司StoneX的市场分析师Fawad Razaqzada表示，从油价反应看，市场似乎早已消化了4亿桶石油储备释放的预期。

油储流入市场时间表不确定

Raymond James的资深投资策略师Pavel Molchanov认为，目前油价仍处于恐慌模式，「价格中包含大量情绪、恐惧与不确定性」，市场不安的原因之一是石油何时能真正进入市场的时间不确定。虽然IEA的宣布释放量前所未有的巨大，但该机构并未提供各国释放储备的速度或分配方式的细节。Molchanov表示：「这是一个关键疑问——4 亿桶石油究竟需要多久才能真正交付到市场。」他坦言，现在市场需要大量石油，而且需要快速到位。

据《CNBC》报道，由于战略储备由各IEA成员国分别持有，技术与物流限制可能会延缓石油流入市场。Molchanov则估计，石油可能需要60至90天才会对市场产生实质影响，这比交易员期待的即时纾困要久得多。

