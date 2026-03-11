IEA传提出史上最大规模石油储备释放 成员国料周三有决定

据《华尔街日报》引述消息指出，国际能源总署（IEA）已提出史上最大规模的石油储备释放方案，各国预计将在周三（11日）就方案作出决定。受消息影响，国际油价急跌，布兰特期油曾跌逾4%至87美元，WTI期油则跌逾3%至83.7美元。

报道引述知情官员指出，此次释放的规模将超过IEA成员国在2022年俄罗斯全面入侵乌克兰时分两次投放市场的1.82亿桶石油，并已在周二IEA的32个成员国能源官员参加的紧急会议上传阅。若没有国家反对，该方案将获得通过，但若有一个国家提出抗议，也可能导致该计划推迟。

库存或有124天断供量

IEA署长Fatih Birol周一曾表示，成员国持有12亿桶公共库存，外加6亿桶强制性商业库存。根据粗略计算，大约相当于海湾地区124天的断供量。

值得留意的是，2022年初俄罗斯入侵乌克兰后，IEA成员国亦曾迅速连续两次释放储备，但一度导致油价上涨20%，因为交易员认为释放储备是一个信号，表明石油危机比预期严重。但分析师们相信，释放储备最终帮助压低价格。

