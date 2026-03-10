Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地首两月美元计价出口增21.8%胜预期 进口增19.8%

宏观经济
更新时间：11:26 2026-03-10 HKT
发布时间：11:26 2026-03-10 HKT

内地海关总署公布，以美元计价，今年首两个月出口6,565.78亿美元，按年增长21.8%，较预期增长7.2%为佳；进口4,429.6亿美元，按年增长19.8%，同样好过预期增长7%；顺差2,136.2亿美元，较预期的1,761亿美元为高。

人币计价出口增18.3%

若以人民币计价，今年首两个月货物贸易进出口总值7.73万亿元（人民币，下同），按年增长18.3%。其中，出口4.62万亿元，增长19.2%；进口3.11万亿元，增长17.1%。

与东盟贸易总值增20.3%

从贸易伙伴看，首两个月与东盟贸易总值为1.24万亿元，增长20.3%；与欧盟贸易总值为9,989.4亿元，增长19.9%；与美国贸易总值为6,097.1亿元，下降16.9%。同期，对「一带一路」国家合计进出口4.02万亿元，增长20%。

重点商品方面，首两个月出口机电产品2.89万亿元，增长24.3%；劳密产品7,026.7亿元，增长15.6%；农产品1,200.1亿元，增长9.7%。进口方面，首两个月进口机电产品1.21万亿元，增长21.3%；铁矿砂2.1亿吨，增加10%；原油9,693.4万吨，增加15.8%。

