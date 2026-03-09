Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

G7据报开会研释放石油储备 美国等3国料支持 油价升幅即收窄

宏观经济
更新时间：14:22 2026-03-09 HKT
发布时间：14:22 2026-03-09 HKT

据外媒报道，七国集团（G7）财长今日（9日）将召开紧急会议，讨论在国际能源署（IEA）协调下联合释出应急石油储备的可能性，以应对海湾冲突后油价飙升的局面。受消息影响，国际油价升幅收窄，其中WTI原油期货升幅收窄至不足14%，布兰特原油期货升幅亦收窄至16%。

或释出3亿至4亿桶石油储备

报道引述消息指出，G7财长和国际能源署署长将于纽约时间上午8点30 分举行视讯会议，讨论伊朗战争的影响，而美国等3个G7国家已表态支持有关方案。报道又指，部份美国官员认为，联合释出3亿至4亿桶石油储备将是合适举措，相当于12亿桶总储备的25%至30%。

报道提到，国际能源署32个成员国持有的战略储备，是为了应对油价危机而设立的集体应急体系的一部分。国际能源署成立以来，成员国亦已集体释放5次石油储备，最近两次则是在2022年，当时是为了应对俄乌战争后油价的飙升。

