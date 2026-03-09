华尔街资深策略师Yardeni上调美股崩盘机率至35% 料联储局陷入两难

据彭博报道，华尔街资深策略师Ed Yardeni警告，随著美国与伊朗的战争升级，美股今年面临大幅回调的风险正在增加，直言目前正处于「瞬息万变的时代」，并大幅调整其市场预测。

「爆升」机率大幅下调至5%

Yardeni在报告中指出，美股今年余下时间发生「崩盘」的机率由原先的20%上调至35%；同时，他将「爆发式上涨」的机率（由投资者狂热而非基本面驱动的升市），由20%大幅下调至仅得5%。

这一转变的背景是油价已飙升至每桶100美元以上，投资者正准备迎接一场可能推高能源成本的长期冲突，并逐渐接受经济增长放缓与通胀同时上升的局面，令联储局减息预期大幅降温。

Yardeni在报告中表示，美国经济和股市目前正夹在伊朗战争与联储局之间，如果油价冲击持续，联储局的双重使命（控制通胀与失业率风险）将陷入两难局面。

曾多次准确预判市场走势

报道又提到，Yardeni过去曾多次准确预判市场走势，其中去年12月曾建议减持所谓的「美股七雄」科技股，转投标普500指数其他成分股。尽管短期风险急升，但其基本预测仍然维持不变，认为由生产力快速提升推动美国经济实现十年强劲且可持续增长的「咆哮的2020年代」（Roaring 2020s）情景，在今年底前发生的机率仍高达60%。

展望未来十年，他对前景更为乐观，给予「咆哮的2020年代」延续的机率达85%。不过，他亦警告有15%机率会出现「1970年代滞胀重演」（Stagflating 1970s redux）。