内地CPI按年升1.3%高于预期 创近3年最高 PPI按年跌0.9% 降幅收窄

国家统计局公布，内地2月居民消费价格（CPI）按年升1.3%，较市场预期升0.9%为高，并且是2023年1月后最高，前值则为升0.2%。PPI方面，2月按年跌0.9%，较市场预期下降1.1%为佳，为2024年7月后最低跌幅，前值则为跌1.4%。

春节因素影响 服务价格上涨

国统局城市司首席统计师董莉娟解读指，2月受春节因素影响，CPI按月上涨1%、按年上涨1.3%，扣除食品和能源价格的核心CPI则按年上涨1.8%。此外，受国际大宗商品价格上行，国内部分行业需求快速增长、宏观政策持续显效等因素影响，PPI按月上涨0.4%，按年下降0.9%，降幅连续收窄。

针对CPI按月涨幅扩大，董莉娟指服务价格上涨较多，按月上涨1.1%，涨幅比上月扩大0.9个百分点，影响CPI约0.54个百分点。其中，飞机票、交通工具租赁、旅行社收费和宾馆住宿价格分别涨31.1%、24.7%、15.8%和7.3%，4项合计影响CPI约0.32个百分点；宠物服务、车辆修理与保养、家政服务价格分别涨12.0%、11.6%、3.1%，加上电影及演出票、在外餐饮价格分别涨9.9%和1.1%，5项合计影响CPI约0.18个百分点。

地缘政治冲突 影响能源价格

另一方面，工业消费品价格上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中，受国际金价上行影响，国内黄金饰品价格上涨6.2%，国际地缘政治冲突对能源价格影响传导作用显现，国内汽油价格上涨3.1%，两项合计影响CPI约0.12个百分点。

尽管食品价格由上月持平转为上涨1.9%，但涨幅仍低于季节性水平，影响CPI约0.33个百分点。食品中，节日期间需求增加，水产品、鲜果和猪肉价格分别上涨6.9%、4.0%和4.0%，羊肉、牛肉、鸡蛋和禽肉价格涨幅在1.6%至2.2%之间，合计影响CPI约0.34个百分点；惟鲜菜市场供应充足，价格下降0.1%。

PPI方面，按月上涨0.4%，涨幅与上月相同，已连续5个月上涨，主要特点包括国际有色金属及原油价格上行，拉动国内相关行业价格上涨，其中有色金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业价格按月分别上涨7.1%和4.6%，石油和天然气开采业、精炼石油产品制造、有机化学原料制造价格分别上涨5.1%、0.7%和1.3%。受成本推动等因素影响，电气机械和器材制造业价格上涨1.2%，其中电线电缆制造价格上涨2.3%。

同时，算力增长带动部分行业需求增加价格上行。计算机通信和其他电子设备制造业价格按月上涨0.6%，其中电子半导体材料、外存储设备及部件、集成电路封装测试系列价格分别上涨2.8%、1.2%和1.1%。