Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国连续16个月增持黄金 外汇储备3.42万亿美元按月增0.85%

宏观经济
更新时间：11:34 2026-03-07 HKT
发布时间：11:34 2026-03-07 HKT

据人民银行公布，中国2月底黄金储备报7422万盎司，较1月底的7419万盎司，按月增加3万盎司，为连续第16个月增持黄金。另外，据国家外汇管理局统计数据显示，截至2026年2月底，中国外汇储备规模为34278亿美元，较1月底上升287亿美元，升幅0.85%。

虽然人行连续16个月增持黄金，但从增持幅度来看，其温和增持的态势已持续数月。去年11月底和12月底，黄金储备分别按月增加3万盎司，今年1月份按月增持4万盎司，2月增加3万盎司。

另外，国家外管局公布，截至2026年2月底，中国外汇储备规模为34278亿美元，较1月末上升287亿美元或0.85%。当局指，2月受主要经济体宏观经济数据、货币政策及预期等因素影响，美元指数上涨，全球主要金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。中国经济稳中有进、向新向优发展，长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
01:01
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
突发
2小时前
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
16小时前
路透社
伊朗局势｜或爆世界大战？军事专家：一征兆与一战相似
即时国际
6小时前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症暴瘦 日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症暴瘦 日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
4小时前
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
医生教室
15小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
影视圈
15小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
影视圈
17小时前
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
饮食
2026-03-06 12:26 HKT