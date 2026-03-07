中国连续16个月增持黄金 外汇储备3.42万亿美元按月增0.85%

据人民银行公布，中国2月底黄金储备报7422万盎司，较1月底的7419万盎司，按月增加3万盎司，为连续第16个月增持黄金。另外，据国家外汇管理局统计数据显示，截至2026年2月底，中国外汇储备规模为34278亿美元，较1月底上升287亿美元，升幅0.85%。

虽然人行连续16个月增持黄金，但从增持幅度来看，其温和增持的态势已持续数月。去年11月底和12月底，黄金储备分别按月增加3万盎司，今年1月份按月增持4万盎司，2月增加3万盎司。

另外，国家外管局公布，截至2026年2月底，中国外汇储备规模为34278亿美元，较1月末上升287亿美元或0.85%。当局指，2月受主要经济体宏观经济数据、货币政策及预期等因素影响，美元指数上涨，全球主要金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。中国经济稳中有进、向新向优发展，长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，有利于外汇储备规模保持基本稳定。