中国连续16个月增持黄金 外汇储备3.42万亿美元按月增0.85%
更新时间：11:34 2026-03-07 HKT
发布时间：11:34 2026-03-07 HKT
发布时间：11:34 2026-03-07 HKT
据人民银行公布，中国2月底黄金储备报7422万盎司，较1月底的7419万盎司，按月增加3万盎司，为连续第16个月增持黄金。另外，据国家外汇管理局统计数据显示，截至2026年2月底，中国外汇储备规模为34278亿美元，较1月底上升287亿美元，升幅0.85%。
虽然人行连续16个月增持黄金，但从增持幅度来看，其温和增持的态势已持续数月。去年11月底和12月底，黄金储备分别按月增加3万盎司，今年1月份按月增持4万盎司，2月增加3万盎司。
另外，国家外管局公布，截至2026年2月底，中国外汇储备规模为34278亿美元，较1月末上升287亿美元或0.85%。当局指，2月受主要经济体宏观经济数据、货币政策及预期等因素影响，美元指数上涨，全球主要金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。中国经济稳中有进、向新向优发展，长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，有利于外汇储备规模保持基本稳定。
最Hit
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
2小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
2026-03-05 11:15 HKT
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
2026-03-06 12:26 HKT