美国2月非农意外减少9.2万个 失业率升至4.4% 市场料提前7月减息

宏观经济
更新时间：21:42 2026-03-06 HKT
发布时间：21:42 2026-03-06 HKT

美国劳工部公布，2月非农就业减少职位9.2万个，较预期新增5.8万个大相迳庭；前值亦由新增13万个职位下修至12.6万个。1月失业率亦意外升至4.4%，市场预计维持4.3%。

美国2月私人部门职位减少8.6万个，扭转市场预期的增加6.5万个；制造业职位减少1.2万个，预期亦是增加3000个；政府部门职位减少6000个。

美股三大指数急挫

美股三大指数应声下滑，道指期货跌逾550点，标期及纳期亦分别挫1.1%及1.4%。

美元指数升幅收窄，成一度转跌，暂报99.263，升0.2%。10年期债息一度急跌至4.1厘边缘，最新报4.15厘，升0.6点子。

7月减息成主流

就业数据意外疲弱，推动减息加快预期，主流认为今年首次减息提前至7月，机率从49%增至51.9%。

