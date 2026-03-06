Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普拟推全球晶片出口新规 严控美企晶片流向 外国购买需美商务部审批

宏观经济
更新时间：10:18 2026-03-06 HKT
发布时间：10:18 2026-03-06 HKT

据彭博引述消息报道，特朗普政府正起草新规，拟将现行仅覆盖约40个国家的晶片出口限制，扩展至全球范围。未来全球任何国家或企业，欲购买英伟达及超微半导体（AMD）等美企AI晶片，均需事先获得美国商务部批准。消息一出，英伟达及AMD股价周四应声下挫，盘中曾一度跌2.81%及3.55%，收盘英伟达转跌为升，微升0.16%，而AMD亦跌幅收窄，跌1.3%。

20万颗以上晶片 需盟国担保

该草案涵盖不同规模的算力需求，并附带极为严格的条件。其中，即使是购买少于一千颗晶片的小型项目，买家亦必须接受出口商的监控，并被强制要求安装特定软件，以防止晶片连结成更大的算力「集群」。

对于购买超过一千颗晶片的大型数据中心，买家不但需要提前预审，更可能被要求公开商业模式或允许美方接受实地考察。

若单一公司或国家部署超过二十万颗晶片，当地政府必须亲自介入。消息指，美国仅会批准向作出严格安全承诺及在美国AI领域作出「对等投资」的盟友出口此类晶片，但草案并未指定具体投资比例。

曾计划打击晶片走私至中国 

报道指，新规可能会对中国的AI产业产生重大连锁反应，该规则能让美国政府更清楚掌握全球晶片流向。报道指，去年特朗普政府计划向马来西亚或泰国等地实施晶片出口管制，以打击晶片流向中国，但最后决定不单独针对个别国家，而是制定全球策略。据悉，特朗普团队早前在批准向阿联酋出口英伟达晶片时，附加条件是禁止向任何中国AI公司提供算力服务。

报道指，中国的AI大计是美国制定AI政策的核心原因之一，其中，美国透过限制半导体制造设备出口，从而限制中国AI晶片生产，同时特朗普亦允许英伟达重返中国市场，与华为竞争。报道引述消息指，特朗普团队正在权衡允许多少英伟达晶片进入中国，足以抑制华为崛起，又不会赋予中国过多额外算力。

商务部：框架不会与拜登时期类似

美国商务部随后在社交平台X上发表声明，证实正在讨论新规则，但表示这些规则不会与拜登政府时期的「繁琐、过度且灾难性」框架类似。

商务部强调，新政府将效仿早前向沙特阿拉伯和阿联酋出口晶片的模式，这两个国家都已同意在美国进行投资。

商务部表示，此举旨在促进美国技术的安全出口，并将大部分利润丰厚的AI基础设施建设及采购，引导至美国本土的云端计算巨头手中。商务部重申，致力于促进美国技术的安全出口。 

