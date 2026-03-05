港打造黄金交易中心订明确路线 今年试行结算系统 研加密币挂钩产品等创新应用

香港正全力打造国际级黄金交易中心，投资推广署总裁（运输及物流/工业）王国藩近日表示，这项被特区政府视为「重中之重」的黄金贸易生态圈建设，已订下明确路线图，其中专属的黄金结算系统 「今年就会试行运营」，港府早前亦订下三年储金2000吨的目标。与此同时，当局正对接储运、保险、贸易融资等不同领域的企业落户香港，「成条链缺一不可」。据悉，今年内会陆续有相关基建公司来港。

黄金对投资者或央行「都好重要」

王国藩表示，当前全球地缘政治局势复杂，黄金的避险与金融属性更为凸显，无论是对投资者还是央行储备而言，「都好重要」。他又称，政府除精炼、储存、贸易等传统环节外，更积极探索黄金ETF与加密货币挂钩的黄金金融产品等创新应用。

深圳点金五年前已落户香港

市场上早有炼金企业默默布局。深圳点金董事长黄文彬表示，公司五年前已落户香港，并于大埔工业区租下逾8000平方呎厂房，计划总投资额达1.5亿美元，开展黄金国际生产精炼及贸易的全链业务。他坦言，虽然香港厂房需要重新申请伦敦金银市场协会（LBMA）等国际认证，流程「耗时间同埋耗金钱」，但在获得认证前，已透过「来料加工」模式将黄金交予深圳厂房处理，确保业务持续运作。

黄文彬强调，其深圳厂房持有完备的国际牌照，更是上海黄金交易所去年交割量排名第二的交割商。他看好香港的国际化优势，认为企业完全有能力在港独立开展国际精炼业务。他又指，香港发展黄金市场离不开内地支持，随着市场推动人民币结算，背靠央行年购数百吨黄金的庞大需求，「参与嘅人越多，形成市场之后大家都有多啲机会」。

黄文彬坦言，其公司已投放5000万美元，亦已引入十多名深圳专才来港，并计划在本地招聘财务、交易人才，甚至自行培训专业工人，以支持业务发展。谈及市场的健康发展，黄文彬特别呼吁政府在吸引企业的同时，必须做好把关。他强调，「唔好畀破坏者搞乱咗市场名声，个市场要大家喺初期好好呵护」，认为严格的筛选机制对维护香港黄金市场的国际信誉至关重要。

正益资本对新政策感到振奋

另一方面，见证香港贵金属市场数十年兴衰的正益资本董事总经理张强生，对港府的新政策感到振奋。他回顾1980年代，香港曾是世界第四大黄金市场，其后被东京期货交易所取代，地位逐渐沉寂。他认为，特区政府今次先建清算体系、再设立中央仓库，并定下三年储金两千吨的目标，步骤十分妥当。他指出，目前美国芝加哥商品交易所的黄金库存仅千吨级别，上海期货交易所更只有百吨左右，若香港能实现2000吨储备，「绝对有机会在世界黄金市场排到一个重要的地位」。

他期望香港未来的黄金交易平台，能有期货、人民币计价等各类产品，并实现「上海金在香港交收」的互联互通，打造香港黄金市场的独特优势。张强生还认为，黄金产业发展将为香港带来大量优质就业机会， 「对年青一代毕业生带来的机会好大」 。

对于金价走势，张强生分析，在全球去美元化及央行持续增持黄金的背景下，金价长线看牛。他预测2026年有望达到每盎司6000至6500美元区间，即使出现调整，在4600至4700美元水平将有强劲承接。

投资推广署：筹备专属优惠政策包

为吸引全球黄金企业落户，王国藩透露港府正筹备专属的政策包，包括「新型工业化加速计划」，最高可获2亿元资助，并考虑提供税务优惠。他进一步说明，投资推广署会为有意落户的企业提供一对一的针对性协助，根据企业的具体业务需求，协助对接最合适的资源。例如，精炼厂或仓储营运商需要厂地，会协助对接科技园公司、北部都会区，甚至河套地区的港深创科园等不同载体。