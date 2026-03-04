英国MFS破产受害名单越揭越多 涉美对冲基金及三井住友等 恐成「雷曼时刻」导火线

全球市场关注美伊战争之际，欧美金融市场亦正蕴酿着一场金融危机，甚至忧虑成为「雷曼时刻」的导火线。英国房贷机构Market Financial Solutions（MFS）早前因「双重抵押」遭清盘后，受影响机构名单正在越揭越多，据彭博引述消息报道，美国对冲基金Elliott、三井住友银行（SMBC）和麦格理均与MFS有所关联。

资金缺口恐达9.3亿英镑

MFS为英国一家抵押贷款机构，主要业务模式是通过向华尔街机构借款为业务融资，相关交易可能由MFS内部不同实体安排，而MFS本身则充当所谓服务机构，负责收回还款。不过，该公司上周被揭用同一个房产在不同银行进行抵押套取贷款，总规模达11.6亿英镑，但是抵押的房产总额真实价值仅2.3亿英镑，即资金缺口高达9.3亿英镑。

事件牵连者众多，而且包括多间大型银行。据报包括巴克莱银行、阿波罗全球管理公司旗下Atlas SP Partners，以及Jefferies在内多家贷款机构，均曾帮助安排逾20亿英镑贷款予MFS，而其他可能因MFS而蒙受损失的机构还包括美国私募股权公司TPG和不良债权专家Avenue Capital。

Elliott称寻求一切可能追回

最新彭博又引述消息指出，Elliott持有约2亿英镑与MFS相关抵押贷款担保证券，三井住友银行的风险敞口约1亿英镑，麦格理全球市场部门也是MFS的投资者之一，其风险敞口则不到5,000万英镑。

报道提到，Elliott以面值向英国数位贷款机构Chetwood Bank购得有关证券，并正在寻求一切可能的追回途径，并补充指这些证券是由其他贷款机构所发行。不过，银行帐目显示，Elliott是Chetwood Bank的最终控股股东。

私募信贷行业正值风雨飘摇

值得留意的是，目前私募信贷行业正值风雨飘摇之际，早前私募信贷巨头之一的Blue Owl Capital因旗下一款基金陷入赎回困境，被迫永久限制投资者提款，并启动高达14亿美元的资产清偿行动；此外，KKR旗下一只基金曾在上月底因利率下降和违约率上升而削减股息。

除了MFS破产之外，美国汽车零件供应商First Brands Group和次级贷款机构Tricolor Holdings相继倒闭，亦进一步引发市场对信贷市场承保标准和风险控制的质疑。

戴蒙警告：现时市场与08年相似

随着信贷市场近期因一系列所谓「蟑螂事件」而感到不安，摩根大通行政总裁戴蒙近日更警告，开始看到当前市场与2008年金融危机前的相似之处，明言「我对美国经济感到担忧，资产价格高企及银行业竞争激烈的环境，让他想起了2008年危机前的岁月。」

他又提到，「遗憾的是，我们在2005、2006和2007年的确见过几乎同样的情形——水涨船高，大家都赚很多钱」，但是他亦看到「有些人做了些傻事，他们只是为了创造净利息收入而做一些蠢事」。