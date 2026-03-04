美据报讨论是否准腾讯保留对游戏公司投资 股价考验500元大关

据英国《金融时报》引述消息报道，美国白宫正讨论是否允许腾讯（700）保留对主要游戏公司的持股。据报白宫高层官员已召开会议，以研究腾讯对美国与芬兰游戏公司的投资是否构成国家安全风险。消息传出后，腾讯股价今早曾跌逾1%，低见503.5元，险守500元大关；暂报509元，跌约0.3%。。

报道指出，数名内阁官员原定昨日（3日）讨论有关事项，但因日程安排问题推迟会议，且尚不清楚美国政府倾向强制出售资产，抑或允许继续投资。

持有Epic Games及Riot Games等

目前腾讯持有开发《Fortnite》（要塞英雄）的美国游戏公司Epic Games达28%股权，并全资拥有开发《英雄联盟》的Riot Games，以及控股开发《部落冲突》的芬兰手游公司Supercell。

报道提到，腾讯去年夏天亦曾与美国外国投资委员会（CFIUS）就相关缓解措施磋商，以回应华盛顿方面的安全关切。目前有关腾讯游戏投资的审查，更已成为CFIUS历时最长的个案之一。

