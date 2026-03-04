Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美据报讨论是否准腾讯保留对游戏公司投资 股价考验500元大关

宏观经济
更新时间：10:20 2026-03-04 HKT
发布时间：10:20 2026-03-04 HKT

据英国《金融时报》引述消息报道，美国白宫正讨论是否允许腾讯（700）保留对主要游戏公司的持股。据报白宫高层官员已召开会议，以研究腾讯对美国与芬兰游戏公司的投资是否构成国家安全风险。消息传出后，腾讯股价今早曾跌逾1%，低见503.5元，险守500元大关；暂报509元，跌约0.3%。。

报道指出，数名内阁官员原定昨日（3日）讨论有关事项，但因日程安排问题推迟会议，且尚不清楚美国政府倾向强制出售资产，抑或允许继续投资。

持有Epic Games及Riot Games等

目前腾讯持有开发《Fortnite》（要塞英雄）的美国游戏公司Epic Games达28%股权，并全资拥有开发《英雄联盟》的Riot Games，以及控股开发《部落冲突》的芬兰手游公司Supercell。

报道提到，腾讯去年夏天亦曾与美国外国投资委员会（CFIUS）就相关缓解措施磋商，以回应华盛顿方面的安全关切。目前有关腾讯游戏投资的审查，更已成为CFIUS历时最长的个案之一。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
饮食
22小时前
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
13小时前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
22小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:15
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
即时国际
5分钟前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选最高领袖 专家会议大楼遭以军袭击
即时国际
1小时前
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
19小时前
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
影视圈
16小时前
烟台唐狗跌入废井3年 救援近40次终见天日︱有片
00:32
烟台唐狗跌入废井3年 救援近40次终见天日︱有片
即时中国
4小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
23小时前