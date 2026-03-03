伊朗局势｜摩通戴蒙警告：战事持续将损美国经济 「通胀或比想像更严重」

摩根大通行政总裁戴蒙（Jamie Dimon）警告，若美以伊战事持续，通胀可能上涨，并危害美国经济。

戴蒙接受《CNBC》访问时表示：「有一些风险，通胀可能比人们想像的更严重，如果真的发生，那就会像派对上的臭鼬一样。希望不会发生。」

这是戴蒙再度以动物比喻金融体系潜藏的风险。他数月前警告信贷市场的裂缝是一只「蟑螂」，预示更多问题即将浮现。上周，他又提醒部分放贷领域的竞争对手为了追求收益，正在做一些「愚蠢的事」。

美国上月公布的通胀数据显示，今年初物价涨幅温和，1月CPI按年升2.4%，按月升0.2%。不过上周六（2月28日），美国与以色列对伊朗发动攻击，导致油价飙升，有大行料国际油价短期内会升至80至90美元一桶，引发推升全球通胀的忧虑。

美国总统特朗普指，对伊朗的轰炸行动可能持续数周。戴蒙表示：「这会让油价暂时上涨一些，但如果行动不持续太久，通胀的冲击不会太大。如果持续很长时间，那就不一样了。」

