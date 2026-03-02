财库局拟推6招优化措施 扩大基金定义及投资种类 冀吸引更多基金及家办

财经事务及库务局局长许正宇今日（2日）在立法会财经事务委员会上宣布，将推出一系列优化基金、家族投资控权工具及附带权益的优惠税制的措施，包括扩大基金定义及合资格投资种类等，借此吸引更多基金及家族办公室在港落户，计划于2026年上半年向立法会提交修订草案；如获通过，有关措施可于2025/26课税年度起生效。

提升优惠税制吸引力

许正宇指出，香港资产及财富管理业务总值截至2024年底已突破35万亿元，按年增长13%；另有研究显示，截至去年底香港单一家族办公室逾3,380间，两年间增加约25%。

为进一步提升优惠税制的吸引力和竞争力，财库局联同金管局、证券及期货事务监察委员会及税务局检视有关情况，并经咨询业界后，拟订了一系列的优化措施，当中包括：

准投资数字资产及贵金属

（一）扩大「基金」的定义，以涵盖退休基金、捐款基金、以及特定的单一投资者基金，以利便更多种类的基金使用免税制度和吸引具规模的单一投资者；

（二）扩大基金及家控工具的合资格投资种类，以涵盖位于香港以外的不动产、碳排放权衍生工具／碳排放限额和碳信用、保险相连证券、不属法团的实体中的股权权益、贷款（包括私募债权投资）、数字资产、贵金属以及特定大宗商品。与政府在相关领域的政策如推广碳交易、数字资产，以及贵金属与大宗商品交易等，起相辅相成的作用；

撤销附带交易5%门槛

（三）撤销现时有关附带交易的百分之五门槛，让基金、家控工具及其特定目的实体在透过合资格投资赚取利润（例如通过利息收入）方面享有更大弹性。只要是从合资格投资赚取利润并符合指明条件，均可获豁免利得税；

（四）放宽特定目的实体的免税待遇。现时，特定目的实体的利得税豁免范围相等于有关基金或家控工具持有该特定目的实体的百分率。我们建议，不论基金或家控工具的拥有权份额，其特定目的实体均可获全数免税，但须遵守适用于基金的同等防止迂回避税条文；

（五）放宽统一基金免税制度的防止迂回避税条文，并采用家控工具税务宽减制度下的豁除情况，以包括属自然人的居港者、根据统一基金免税制度获豁免缴付税款的基金等；以及

（六）优化附带权益的税务宽减安排，包括取消金管局的核证规定、删除税制下具资格附带权益的定义中对门槛回报率的提述等。

拟设实质活动要求

为配合落实有关优化措施，政府会就统一基金免税制度订明类似家控工具税务宽减制度的实质活动要求，规定合资格雇员平均人数不少于两名，且每年在港招致的营运开支不少于200万元，并建议引入税务申报机制以达到有效监管。