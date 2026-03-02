阿联酋暂停股市交易两天 避免伊朗报复引发市场崩溃

据彭博报道，阿联酋宣布两大主要市场阿布达比证券交易所与杜拜金融市场将于周一及周二（3月2日至3日）暂停交易，以避免在伊朗对美国和以色列进行报复后，海湾国家遭受多次打击而可能出现的市场崩溃。至于同属海湾地区的科威特，该国证交所于今日（2日）恢复交易，此前则于周日因安全考虑暂时停市。

必要时采取进一步措施

报道引述阿联酋资本市场管理局一封电邮声明指出，当局将密切关注地区局势发展，并持续评估形势，必要时采取进一步措施。

或影响房地产、零售和酒店业

彭博行业研究分析师Edmond Christou与Salome Skhirtladze在一份报告中指出，美以对伊朗的军事行动可能削弱阿联酋房地产需求、加大35万套新增供应的消化压力，并影响杜拜购物中心每年约1.2亿人次的客流，以及相关零售和酒店业。」分析师又补充，Emaar等阿联酋地产开发商及周期性敞口较大的阿联酋银行也容易受到冲击。

报道提到，阿联酋股票市场总市值约1.1万亿美元，位居全球第19位，并在MSCI新兴市场指数中占1.4%权重。

