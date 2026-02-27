Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中央政治局会议召开：继续适度宽松货币政策、扩大内需 恒指升幅曾扩大至284点

宏观经济
更新时间：14:16 2026-02-27 HKT
发布时间：14:16 2026-02-27 HKT

中央政治局今日（27日）召开会议，会议强调，要继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，强化改革举措与宏观政策协同。

恒指午后升幅扩大，曾升284点，至26665点。

因地制宜发展新质生产力

会议又指出，实施更加积极有为的宏观政策，增强政策前瞻性针对性协同性，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，因地制宜发展新质生产力，纵深推进全国统一大市场建设，持续防范化解重点领域风险，著力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，实现「十五五「良好开局。

