预算案被指「派糖」措施不多 许正宇强调兼顾长远和中短期需要

宏观经济
更新时间：12:21 2026-02-27 HKT
发布时间：12:21 2026-02-27 HKT

新一份《财政预算案》被坊间指对市民「派糖」的措施不是太多，反而落在千亿基建投资较多。财经事务及库务局局长许正宇今日（27日）出席电台节目时反驳该说法，强调整个《财政预算案》后面亦有相当部分提及包括差饷和与领取社会福利的市民相关的具体措施，也有一些并非一次性的措施。他亦回应转拨外汇基金的行为，称拨款并非「常态化安排」。

许正宇回应「派糖」的措施不太多时举例，如扣税额，其中就市民本身、供养父母或祖父母及子女的扣税额有改动。他亦表示，该改动今年涉及约50亿元，但其实此政策日后继续存在，市民就仍能得益。他强调，整份预算案兼顾宏观和微观各方面的安排，包括长远和短、中期的要求。

拨千五亿入北都非「常态化安排」

另外，预算案提出未来将从外汇基金转拨1,500亿元推动北部都会区发展。被问及日后若资金不足，会否再次动用外汇基金，许正宇明确表示，从外汇基金拨款并非「常态化安排」。

他解释，希望政府资本的投入促进多元资本参与北都发展，因此《财政预算案》内有很多篇幅不但说明会花甚么钱，也谈及会怎样花。他举例指，有一个政策工具是给予对香港经济有贡献的企业半税、甚至是5%的优惠税率。另外，亦包括一个高层次安排，希望发展商能够伙同创新企业在香港发展。

许正宇指，政府目标是透过金融或财政手段，杠杆和推动政府及整体经济的多元发展。

