人行下调外汇风险准备金率 分析料央行冀控制升势 离岸价重回6.85水平
更新时间：10:18 2026-02-27 HKT
人民银行表示，为促进外汇市场发展，支持企业管理好汇率风险，决定自下周一（3月2日）起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调至0，分析指官方透过此举以减缓人民币升值。受消息影响，人民币汇价走低超过100点子，美元兑离岸人民币最新报6.8539，在岸价报6.8572。
官方开出的人民币中间价今早报6.9228，与上日持平。
人行：保持汇率在合理均衡水平上基本稳定
人行公告指，下一步将继续引导金融机构优化对企业汇率避险服务，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
人民币日前持续上升，离岸价昨日（26日）曾升破6.83，与在岸价双双升至2023年4月以来的最强水平。有分析指，强劲的结汇需求、中美关系改善以及美元的普遍疲弱均支持人民币升值。
分析师：反映不反对升值 但上升步伐应受控
新加坡马来亚银行策略师Fiona Lim表示，这是预期将被用来减缓人民币升值的工具之一。「人行通过近期的汇率中间价发出明确信息，虽然央行不反对人民币升值，但升值步伐应该受到控制。」
东方汇理银行高级新兴市场策略师Eddie Cheung表示，此次准备金率调整，是退出前期用来放缓人民币贬值的政策，按理来说是政策恢复中性。不过考虑到当前人民币升值的背景，这也向市场发出不要抱有单边升值想法的讯号。
彭博策略师Mark Cranfield则认为，人行并非要终止人民币升值，而是想提醒外汇交易者，它不喜欢看到美元兑人民币变成单向押注。
人行上次调整外汇风险准备金率是在2022年，当时重新征收了远期合约的费用，以支撑人民币抵抗贬值的压力。
