Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人行下调外汇风险准备金率 分析料央行冀控制升势 期权市场押注人币年底见6.5

宏观经济
更新时间：14:48 2026-02-27 HKT
发布时间：10:18 2026-02-27 HKT

人民银行表示，为促进外汇市场发展，支持企业管理好汇率风险，决定自下周一（3月2日）起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调至0，分析指官方透过此举以减缓人民币升值。受消息影响，人民币汇价走低超过100点子，美元兑离岸人民币最新报6.8531，在岸价报6.8571。

官方开出的人民币中间价今早报6.9228，与上日持平。

人行：保持汇率在合理均衡水平上基本稳定

人行公告指，下一步将继续引导金融机构优化对企业汇率避险服务，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。据报人行上次调整外汇风险准备金率是在2022年，当时重新征收了远期合约的费用，以支撑人民币抵抗贬值的压力。

人民币日前持续上升，离岸价昨日（26日）曾升破6.83，与在岸价双双升至2023年4月以来的最强水平。有分析指，强劲的结汇需求、中美关系改善以及美元的普遍疲弱均支持人民币升值。

分析料反映上升步伐应受控

新加坡马来亚银行策略师Fiona Lim表示，这是预期将被用来减缓人民币升值的工具之一。「人行通过近期的汇率中间价发出明确信息，虽然央行不反对人民币升值，但升值步伐应该受到控制。」

东方汇理银行高级新兴市场策略师Eddie Cheung表示，此次准备金率调整，是退出前期用来放缓人民币贬值的政策，按理来说是政策恢复中性。不过考虑到当前人民币升值的背景，这也向市场发出不要抱有单边升值想法的讯号。

彭博策略师Mark Cranfield则认为，人行并非要终止人民币升值，而是想提醒外汇交易者，它不喜欢看到美元兑人民币变成单向押注。

有人民币期权看好升值5%

另一方面，彭博引述货币期权市场数据指，投资者对人民币升值的押注正在增加，交易员正在为人民币在今年底升至6.5算作准备。

报道指，美元-人民币期权交易量在周四升至至少自2024年11月特朗普再次当选以来的最高水平，市场取态明显偏向人民币将会升值，当中一些押注升值约5%。据存托信托与清算公司(DTCC)的数据，价值1亿美元或更多的看跌期权交易量（押注人民币升值的赌注）是看涨期权（从人民币贬值中获利）的两倍。

花旗、高盛和法巴的分析师近期均预期人民币今年将进一步上涨。花旗集团亚洲外汇期权交易负责人Saxena表示，期权反映市场普遍预期人民币将在中期内继续升值，较普遍的年底目标是6.5。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
6小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
2小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
生活百科
23小时前
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
社会
3小时前
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
21小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
流浮山村牌坊混战│酒楼春茗女伴积怨引发争执推撞 警方反黑组拉3人
01:00
流浮山村牌坊混战│酒楼春茗女伴积怨引发争执推撞 警方反黑组拉3人
突发
5小时前