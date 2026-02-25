财政预算案2026｜1500亿外汇基金撑北都建设 学者赞「做大个饼」可增库房收入 惟忧虑持续发债陷两难

财政司司长陈茂波在《财政预算案2026》表示，将转拨1500亿元外汇基金储备，支持北部都会区及基建发展。有学者认为，发展北都有助香港长远发展，可帮助香港经济「做大个饼」，至于政府透过发债达致恢复盈余，有意见担心债务将越来越高，陷入两难境地。

相关文章：豪宅加税前尾班车倒数 上海买家「扑机票」来港 今夜料促成4至5宗 单一成交达3亿｜独家

麦萃才：动用外汇基金属合理

香港浸会大学工商管理学院会计、经济及金融学系副教授麦萃才认为，北都是香港一个长远投资，区内将发展资讯科技行业，长远可令香港经济和GDP能够再大增强，增加香港经济容量。另外，政府新增投资发展北都也可拉动GDP增长，故政府预计今年GDP增长将达到2.5%至3.5%之间，较之前更乐观。

相关文章：财政预算案2026︱吸引更多航天企业来港上市 消息人士：配合「金融+」产业发展策略

他指，北都投资年期长，较后期才有回报，相对于政府发债每隔几年便要赎回、或一次过发行上千亿元建基债，动用外汇基金是合理选项。他续说，去年外汇基金录得破纪录的3,310亿元收益，政府动用外汇基金过去多年的累计投资回报实属合理，亦不会动用到外汇基金支持联系汇率的金额。政府亦不用在经营账户中拨款发展北都，构成较大的财政压力。

相关文章：财政预算案2026︱时隔42年再动用外汇储备 倡转拨1500亿至基本工程储备基金 支持北都等项目

北都有助政府财政收入多元化

麦萃才认为，北都长远有助香港经济「做大个饼」，「若GDP没有增长的话，政府很难将收入增加」。他举例未来当人工智能等科技公司进驻北都，政府将获得利得税、薪俸税等收入，而一些公司买入地皮建立总部，也带来卖地收益。他相信北都未来有助政府财政收入多元化。

至于未来五年将每年发行约1,600亿元至2,200亿元的债券，麦萃才指政府过去多次重申，发债目的不是支持经营开支，是用于新增基建等社会投资，由于通胀上升等原因，发债规模有所增加亦合理。

麦萃才认为，北都长远有助香港经济「做大个饼」。

股楼向好 印花税及卖地收入料升

展望未来的公共财政状况，麦萃才相信，政府去年削减开支的措施、冻结公务员编制等措施仍然存在下，节流方面可继续令政府财政改善。收入方面，由于股市及楼市持续改善，相信未来的印花税收入也正面，「就算是今年（2026/27年度）和去年差不多的话，哪怕卖地收入不及预期也不会那么伤。」再者楼市去年已见底、今年普遍预期今年楼价或升5%至10%，他相信印花税收入会继续增加，发展商亦会更积极投地令卖地收入回升。

相关文章：财政预算案2026︱未来五年每年发行最多2200亿债券 下半年推出债券电子交易平台

林一鸣忧公共财政陷入困境

香港都会大学李兆基商业管理学院助理教授林一鸣担心政府增加发债，会令公共财政会陷入困境。他表示，政府过去每年发债未算太高、约1,500亿元水平下，要偿还约500亿元到期款项，但若进一步提升发债金额，政府未来数年要偿还的债务亦只会越来越多。长此下去，他相信政府需继续增加发债规模，「可能今年发1,500亿，3年后发债2,500亿元、之后再发3,500亿元，弥补当年的赤字之外，还要偿还之前那几年发债的钱」，另一做法是将债券年期进一步延长，「变成10年、20年，甚至永续」。

林一鸣担心政府要持续增加发债，以偿还之前几年发债的金额。

盈余计及发债收入 实际赤字千亿

他又认为政府今年「恢复盈余」29亿元的计算方法「耐人寻味」，因这是将发债收入纳入收益计算，有违传统会计学原则。他指出，政府2025/26年度整体收入约6,888亿元，开支则为7,892 亿元，实际上赤字有1,004亿元。而政府将发债视为收入之下，计及发行1,550亿元政府债券及偿还517亿元到期款项后，才得出29亿元盈余。

相关文章：财政预算案2026︱来年卖地表9幅用地 潜在土地供应2.2万伙 不推售一般商业地

至于政府转拨1500亿元到库房发展北都，林一鸣担心先例一开，若未来北都及基建开支庞大，政府会再次从动用外汇基金，有违外汇基金维护联汇系统与金融稳定的原意。

调拨外汇基金不是常态化做法

陈茂波强调，政府已充份考虑外汇基金维持香港稳定的重要作用，重申外汇基金储备现时约有4.1万亿元，今次调拨1,500亿元，只是去年收益的一半，并强调拨款不会是常态化做法。

相关文章：财政预算案2026｜首拨1500亿外汇基金支持基建 陈茂波：发展北都也是投资 !