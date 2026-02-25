Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普吁禁议员内幕交易 获民主党人鼓掌 点名问「佩洛西站起来了吗」

宏观经济
更新时间：15:14 2026-02-25 HKT
发布时间：15:14 2026-02-25 HKT

美国总统特朗普在国会发表第二任期内的首场国情咨文演说时提到，国会议员不能利用内幕消息交易牟利，意外获得部分民主党人的掌声、甚至站立鼓掌。特朗普对此更表示「他们居然为此站起来了，我简直不敢相信」，又点名追问「佩洛西站起来了吗？如果她来了的话」。

有美媒分析称，从美国国会到行政机构，以至法院、联储局等机构官员参与内幕交易花样百出、但鲜受惩处，几乎已成为公开的秘密，即使民众普遍希望弥补立法漏洞，但大部分国会议员对此持反对态度。

佩洛西夫妇曾大赚3040万美元

根据《纽约邮报》估算，自2007年以来，国会众议院前议长佩洛西及其丈夫通过投资Meta、谷歌等5家高科技公司就获利多达3,040万美元，同时佩洛西家族的财富也从2004年的4,100万美元增长到2022年的1.15亿美元。

另外，根据美国非营利组织「公开的秘密」统计，佩洛西丈夫保罗在2021年的投资回报率高达56%，远超当年巴菲特的26%。

