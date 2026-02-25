日本男子气概挥发殆尽｜周显

所谓的昭和男儿，平成废宅，令和就是伪娘了。可以说，几十年来，日本的男子气概是逐渐消散，到了今天，已是挥发殆尽了。

就以动漫为例子，美国人常常羡慕日本动漫的创意丰富，多样化远胜美国，皆因美国主流就只是超级英雄，打来打去打不完，故事不停重启，永不完结，主角的性格和设定不停改变，几十年来，读者看到也烦闷了。

日本动漫多元化在减少

笔者承认，日本动漫的多元化的确是远胜美国，但其实在这些年来，桥段虽然推陈出新，但多元化却也在减少。这些年来畅销的漫画，如《鬼灭之刃》、《咒术回战》、《葬送的芙莉莲》、《蓝色监狱》、《我的英雄学院》等，画风越来越女性化，30年前流行的《北斗之拳》、《乌龙派出所》、《JoJo冒险野郎》等大只佬、麻甩佬动漫，已经不翼而飞，全都消失了。

这又应了那句「令和伪娘」，观一叶而知秋，可知日本人的阳刚气已消失殆尽，另一面，也因阳刚气没有了，日本动漫的多元化其实也在减少。

周显

