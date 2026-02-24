Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港交所前职员疑内幕交易遭起诉 涉7只港股 证监会全球冻结430万资产

宏观经济
更新时间：17:18 2026-02-24 HKT
发布时间：17:18 2026-02-24 HKT

香港原讼法庭在就港交所前职员陈政华和其姻亲林祖文及周志光涉嫌进行涉及至少七家香港上市公司股份的内幕交易而针对他们提起的法律程序中，向证监会颁发全球性临时强制令（香港命令），以冻结涉嫌内幕交易中的嫌疑犯高达430万元的资产。

将在英格兰及威尔斯展开首宗同类法律程序

证监会表示，由于该三名嫌疑犯已离开香港并将其资产转移至香港境外，证监会亦于英格兰及威尔斯展开首宗同类的法律程序，并取得英格兰及威尔斯高等法院商业及财产法庭发出的临时强制令（英国命令），以冻结陈及周于英格兰及威尔斯的资产。证监会取得的英国命令将确保仍有资产可用于履行法庭日后批予的任何济助。

冻结共430万元资产

香港命令及英国命令禁止该三名嫌疑犯处置或减少其于香港及海外地方（包括英格兰及威尔斯）的资产价值，其中陈及林以合共约371万的价值为限，周则以60.5万元的价值为限。

利用职务之便涉内幕交易

证监会指，于2020年6月3日至2025年3月5日期间，陈在任职香港交易所上市科助理副总裁时，曾于多家香港上市公司对外公布其机密及股价敏感资料之前，取得该等公司的相关资料。

证监会亦透露，陈被指称利用有关资料，透过由林所持有的证券帐户买卖香港上市公司的股份，方式包括促致林代其买卖该等股份及或怂使林买卖该等股份；林亦被指称曾向周披露陈向他提供的内幕消息，而周其后亦曾买卖相关股份。

另外，在2026年2月27日就香港命令及在2026年3月6日就英国命令进行下一次经编排的聆讯之前，该等命令将维持有效。


 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
22小时前
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
时事热话
6小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
11小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
22小时前
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
影视圈
8小时前
刘美贤冬奥会女子花式溜冰夺冠。中新社
中国观察：刘美贤母亲曝光 「中功」二姐
即时中国
8小时前
巴拿马临时接管两座港口 长和斥行动不合法 「员工不得沟通 否则面临检控」
01:15
巴拿马临时接管两座港口 长和斥行动不合法 「员工不得沟通 否则面临检控」
商业创科
6小时前
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
22小时前
财政预算案2026︱电动车「一换一」传取消？业界：已准备通宵营业试车 倘取消生意势「半年寒冬」
社会
6小时前
前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮
前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮
时事热话
3小时前