美关税政策再添不确定性 美汇指数下挫 金价重越5100美元大关

美国最高法院上周五（20日）裁定特朗普援引《国际紧急经济权力法》（IEEPA）所实施的关税政策无效后，特朗普随即反击，借用另一贸易法威胁向所有进口商品征收15%的全球性关税，再次引发市场对美国政策和美国资产吸引力的担忧。

瑞郎及日圆受捧

受消息影响，美汇指数连日下挫，今早暂报97.4水平，非美货币则普遍造好，并以避险货币瑞郎及日圆备受追捧，其中瑞士法郎兑美元升0.61%至1.29，美元兑日圆则跌0.5%至154.25。同时，避险资产如黄金及白银等集体上涨，其中金价重返5100美元大关，暂报5,162美元；白银则升至87美元水平。

据彭博引述澳洲国家银行高级货币策略师Rodrigo Catril指出，「特朗普的关税政策仍然有效，但前景更加不明朗」，市场则试图评估法院裁决的影响，令美元正经历全面下跌。

高盛策略师Kamakshya Trivedi等人则在一份报告中写道，「美元全面下跌可能反映了该裁决带来的新的政策不确定性，而政策不确定性对美元走势影响尤为重要，因为它会对投资者和商业活动产生负面影响」。