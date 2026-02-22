美上季GDP仅升1.4%远逊预期 减息预期再升温

美国去年第4季的国内生产总值（GDP）增长仅1.4%，远低于市场原先预估的3%，也较第3季的2.9%明显放缓，创一年多以来最低增速。数据迅速牵动市场神经，预期联储局再减息机率上升。

家庭对高息环境审慎

从结构面观察，经济引擎已出现降温迹象。占GDP约三分之二的个人消费支出仍维持正成长，贡献约0.9个百分点，但商品支出减速、服务支出动力趋缓，显示家庭部门对高利率环境开始更为审慎。

住宅投资转为负增长

企业投资明显煞车，设备与软件支出增长放慢，整体仅贡献约0.2个百分点；住宅投资转为负增长，拖累约0.1个百分点，反映按息高企对楼市成交与建筑活动的压抑效果仍未消散。净出口亦呈现小幅负贡献，在全球需求转弱下，美国出口动能面临逆风。

政府支出则提供约0.4个百分点的支撑，成为稳定经济的重要缓冲。库存变动对成长贡献约0.2个百分点，但其波动性高，难以作为长期动力来源。

