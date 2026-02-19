高市早苗将提名2名央行委员 分析：全委任「鸽派」或致日圆大跌

日本首相高市早苗将首次提名人选，填补日本央行政策委员会的空缺席位。这些提名将向经济学家和投资者释放讯号，显示她希望在多大程度上影响央行政策。

彭博引述知情人士报道，高市政府最早可能于2月25日召开的国会会议上，提名接替9人委员会成员中野口旭和中川顺子的继任者。野口的五年任期将于下月底届满，而中川的任期则于6月29日结束。

或仿效安倍委再通胀派

彭博报道指，在以压倒性胜利赢得国会选举后，高市有机会仿效其「恩师」、前首相安倍晋三的做法，在委员会中安插再通胀派人士（Reflationists）。另一种选择则是采取更为平衡的提名方式，以安抚担心其经济计划可能影响公共财政的市场人士。

彭博上月进行的调查显示，约63%的央行观察人士认为，野口的继任者将具有强烈的再通胀倾向。由于高市不太可能选择鹰派，因此问题在于两名被提名人的鸽派立场有多大。预计这两项提名将维持一男一女的比例，延续去年政策委员会首次拥有两名女性成员而取得的性别平等进展。

报道指，若一次过选择两名再通胀派人士，可能会令投资者感到不安。即使日本通胀已连续四年高于央行2%的目标，高市仍可能试图放缓加息步伐，进一步扩张国家财政以刺激经济。如果两个席位都由强烈主张货币宽松的人士获得，可能引发日圆大幅下跌以及债券殖利率飙升。

前官员吁勿择再通胀派

前审议委员安达诚司本周早些时候在采访中表示，如果她真心想阻止日圆贬值或长期债券殖利率上升，最好不要选择再通胀派。

高市以支持刺激政策、偏重经济成长以及对加息持谨慎态度而闻名。在2024年，她当时认为日本央行加息将是「愚蠢的」。自去年10月上任以来，她的经济顾问小组吸纳了一些由其安倍提名进入日本央行政策委员会的再通胀派人士，包括前副行长若田部昌澄和片冈刚士。

而自上任以来，她已越来越少公开谈及货币政策的具体内容。周一在首相官邸与央行行长植田和男一对一会面，植田称高市并未提出任何具体政策要求。

一些观察人士指出，即便高市选择一位强烈主张宽松货币政策的人选，此人也只是接替支持刺激政策的学者野口。野口曾两次在政策委员会投票中反对加息。用一位鸽派替换另一位鸽派，并不会改变委员会的整体格局。而曾任野村高层的中川，基本上遵循委员会的共识，自日本央行于2024年3月结束其大规模刺激以来，对所有加息决定均投下赞成票。

提名须争取参议院支持

委员提名须获得国会两院批准，因此还涉及在参议院争取支持的问题，因自民党在参议院并未占多数。

