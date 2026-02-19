Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

联储局证实曾就日圆汇率询价 「代表美国财政部提出」

宏观经济
更新时间：10:58 2026-02-19 HKT
发布时间：10:58 2026-02-19 HKT

上月有传美国将干预日本汇市以支撑日圆，美国联储局周三（18日）公布的会议纪要，确认其纽约交易台曾代表美国财政部就美元兑日圆汇率进行询价。

美元兑日圆最新报154.97；每百日圆兑港元报5.0423。

会议纪要显示，纽约联邦储备银行上月联络金融机构询问日圆汇率「完全」是代表美国财政部进行的。纪要指：「在会议召开前的几天，在有报道称交易台曾要求提供美元兑日圆汇率的指示性报价，即所谓的『询价』之后，美元明显走弱。」纪要又指，「主管指出，在纽约联储履行美国财政部财政代理人职责的框架下，交易台完全是代表美国财政部提出上述询价的。」

市场上月猜测日本当局，以至美国罕见出手，准备直接干预汇市支撑日圆，在1月24日日圆在纽约交易时段快速上涨，当日有报道称纽约联储进行询价。

美减息步伐料温和 拖累圆汇下跌

此外，由于美国经济数据支撑美国国债息走高，强化市场对未来数月联储局减息步伐将更为温和的预期，圆汇周三曾跌1%，低见154.81。

加拿大丰业银行席外汇策略师Shaun Osborne表示，美国国债殖利率回升正在对日圆构成压力，短期风险主要集中于整体市场情绪，以及市场参与者在评估中东局势时对油价走势的判断。

美国周二（17日）公布的私营部门就业数据强化了投资者对劳动力市场依然稳健的看法，周三（18日）发布的一系列强劲经济指标，包括工业生产和企业设备订单，亦支撑美国国债息走高。
 

