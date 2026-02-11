美国1月非农人数增13万远高预期 失业率回落至4.3% 减息预期又降温
发布时间：21:35 2026-02-11 HKT
美国就业市场好转，劳工部公布，今年1月非农业职位增加13万个，远高于预期的6.6万个。1月失业率回落至4.3%，预期为持平4.4%。
美股市场获数据提振，道指期货升逾200点。
2025年度下修人数达86万
劳工部亦表示，将截至去年3月的12个月期间非农就业人数，未经季节调整大幅下修86.2万人，即全年人数急降至18万人，平均每月非农人数从4.9万人减少至1.5万人。但有关调整幅度符合预期。
6月减息预期仍主流 机率降至60%
数据公布后，利率期货监测工具Fedwatch显示，主流仍然认为今年最早减息时间在6月，但机率已大减，从75.2%降至59.6%。
