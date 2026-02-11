中国1月CPI升0.2%逊预期 PPI跌1.4%胜预期

国家统计局公布，内地1月居民消费价格指数（CPI）按年升0.2%，较前月的升0.8%回落，同时亦较市场预期的升0.4%为低。扣除食品和能源价格的核心CPI上涨0.8%。工业生产者价格指数（PPI）按年跌幅从上月的1.9%收窄至1.4%，胜过市场预期的跌1.5%。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读数据指，CPI按年涨幅有所回落，主要有两方面原因，一是春节错月影响。上年1月份为春节月份，食品和部分服务价格上涨较多，导致上年同期对比基数较高，带动本月按年涨幅回落较多。其次是国际油价变动导致能源价格降幅扩大，1月份能源价格下降5%，影响CPI按年下降约0.34个百分点；其中汽油价格同比下降11.4%，降幅比上月扩大3个百分点。

她又指，居民消费需求持续恢复，核心CPI温和上涨的态势没有改变。扣除食品和能源价格的核心CPI按月上涨0.3%，为近6个月最高。

另外，受全国统一大市场建设持续推进、部分行业需求增加及国际大宗商品价格传导等因素影响，PPI按月上涨0.4%，连续4个月上涨，涨幅比上月扩大0.2个百分点。