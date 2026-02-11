Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国1月CPI升0.2%逊预期 PPI跌1.4%胜预期

宏观经济
更新时间：10:17 2026-02-11 HKT
发布时间：10:17 2026-02-11 HKT

国家统计局公布，内地1月居民消费价格指数（CPI）按年升0.2%，较前月的升0.8%回落，同时亦较市场预期的升0.4%为低。扣除食品和能源价格的核心CPI上涨0.8%。工业生产者价格指数（PPI）按年跌幅从上月的1.9%收窄至1.4%，胜过市场预期的跌1.5%。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读数据指，CPI按年涨幅有所回落，主要有两方面原因，一是春节错月影响。上年1月份为春节月份，食品和部分服务价格上涨较多，导致上年同期对比基数较高，带动本月按年涨幅回落较多。其次是国际油价变动导致能源价格降幅扩大，1月份能源价格下降5%，影响CPI按年下降约0.34个百分点；其中汽油价格同比下降11.4%，降幅比上月扩大3个百分点。

她又指，居民消费需求持续恢复，核心CPI温和上涨的态势没有改变。扣除食品和能源价格的核心CPI按月上涨0.3%，为近6个月最高。

另外，受全国统一大市场建设持续推进、部分行业需求增加及国际大宗商品价格传导等因素影响，PPI按月上涨0.4%，连续4个月上涨，涨幅比上月扩大0.2个百分点。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
22小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
22小时前
港铁工程车维修路轨后疑遗阻碍物 港岛线列车服务一度暂停
00:34
港铁工程车维修路轨后疑遗阻碍物 港岛线上环站至鲗鱼涌站列车服务一度暂停近1小时
突发
1小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
21小时前
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
两岸热话
15小时前
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
旅游
21小时前
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
时事热话
21小时前
专访︱黎智英判囚20年 梁爱诗：刑期合理非「走过场」 国安法从未压迫不同政见人士
专访︱黎智英判囚20年 梁爱诗：刑期合理非「走过场」 国安法从未压迫不同政见人士
政情
3小时前
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
21小时前