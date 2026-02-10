人民指继续实施适度宽松货币政策 灵活高效运用降准降息等工具

人民银行表示，继续实施好适度宽松的货币政策，灵活高效运用降准、降息等多种政策工具，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度、节奏和时机。

保持流动性充裕及社融条件相对宽松

人行发布2025年第四季中国货币政策执行报告，指出把促进经济稳定增长、物价合理回升作为货币政策的重要考量，保持流动性充裕和社会融资条件相对宽松，引导金融总量合理增长、信贷均衡投放，使社会融资规模、货币供应量增长与经济增长、价格总水平预期目标相匹配。

金融支持扩大内需及科技创新企业

央行同时指出，进一步完善利率调控框架，强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督，降低银行负债成本，促进社会综合融资成本低位运行。人行续指，有效落实好各类结构性货币政策工具，加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持。

人民币汇率保持合理均衡水平

汇率方面，人行指，坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，保持汇率弹性，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能，强化预期引导，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。央行又指出，拓展丰富中央银行宏观审慎和金融稳定功能，完善宏观审慎和金融稳定管理工具箱，维护金融市场稳定，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。