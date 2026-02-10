美据报豁免大型科企进口晶片关税 与台积电在美投资规模挂钩

据外媒引述消息报道，美国总统特朗普政府计划豁免亚马逊（Amazon）、谷歌（Google）和微软等科企建设大型AI数据中心时涉及的晶片关税，而相关豁免计划将与台积电在美国的投资承诺挂钩。目前台积电已承诺斥资1,650亿美元在美国亚利桑那州建设工厂。

报道指出，有关计划突显了特朗普总统对晶片征收关税及激励美国国内晶片制造的决心，但同时也会为那些严重依赖进口半导体、推动美国AI快速发展的公司提供一些帮助。

计划尚未得到特朗普签署

不过，报道引述一位政府官员表示，这些计划仍在变化之中，尚未得到特朗普签署，「我们将密切观察事态发展，确保不会破坏我们试图透过关税和退税达成目标的完整性，不能最后看起来像是对台积电的馈赠」。

美国白宫早前已同意将台湾进口商品的关税降至15%，以换取台湾对美国晶片行业2,500亿美元的投资。

另一位消息人士则表示，美国超大规模数据中心的退税规模，必须视乎台积电预测未来几年在美国的产能，但细节仍不清楚。

