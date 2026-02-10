特朗普称沃什可推动美经济增长15% 当年拣鲍威尔属「大错误」

美国总统特朗普表示，其提名的联储局主席人选沃什若能发挥所长，将有能力推动美国经济实现15%的增长率。他更直言，当年听信前财长努钦（Steven Mnuchin）建议任命鲍威尔是一个大错误。

过去50年平均年增长仅2.8%

特朗普称，沃什是上次遴选时的「亚军」，如果沃什能胜任工作，「我认为我们可以实现15%的增长，甚至更多。」

不过，尚不清楚特朗普所指的是年增率或其他经济指标。美国经济在过去50年的平均年增长率约2.8%，今年预测增长约2.4%。报道指，美国GDP增长率达到15%以上的情况仅有数次，包括1950年代及2020年第三季疫情后经济重启时出现过。

特朗普在挑选新任主席期间曾表示，希望候选人愿意降息。他亦补充，倘若沃什主张加息，他就不会提名此人。

参议员阻提名 特朗普：要发生就任由它发生

然而，沃什的参议院确认程序可能遇到阻滞。北卡罗来纳州共和党参议员Thom Tillis扬言，只要特朗普政府继续透过司法部调查鲍威尔及联储局大楼翻新项目，他将阻止任何联储局人事任命。

对于提名可能受阻，特朗普则表示，他与Tillis斗争已久，他最终都不再寻求连任。他补充，如果要发生，就任由它发生。