内地据报建议金融机构减持美债 忧投资集中和市场波动

据彭博引述消息报道，中国监管机构已建议金融机构减少持有美国国债，理由是担心投资过度集中和市场波动风险。

不适用官方持有美债

报道指出，监管机构敦促各银行限制购买美国国债，并指示持仓比例较高的银行减持，但有关指令不适用于中国官方持有的美债。

旨在分散风险 非政治博弈

报道又指，相关机构近周已口头向一些最大的银行传达了指导意见，反映出监管机构日益担忧，大量持有美债可能会使银行面临剧烈的价格波动风险。不过，此举旨在分散市场风险，并非出于地缘政治博弈，或对美国信用丧失信心有关，而且监管机构并未给出具体规模或时间目标。

目前中美仍然存在显著的紧张关系，但去年达成的贸易休战协议，亦使两国关系趋于稳定。根据国家外汇管理局数据显示，截至去年9月，中国银行业持有美元计价债券规模约2,980亿美元，惟不清楚其中有多少是美国国债。

相关文章：

马斯克警告若没AI和机器人 美国1000%走向破产 称Optimus是「无限印钞机」