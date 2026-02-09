内地据报建议金融机构减持美债 忧投资集中和市场波动
更新时间：15:05 2026-02-09 HKT
发布时间：15:05 2026-02-09 HKT
发布时间：15:05 2026-02-09 HKT
据彭博引述消息报道，中国监管机构已建议金融机构减少持有美国国债，理由是担心投资过度集中和市场波动风险。
不适用官方持有美债
报道指出，监管机构敦促各银行限制购买美国国债，并指示持仓比例较高的银行减持，但有关指令不适用于中国官方持有的美债。
旨在分散风险 非政治博弈
报道又指，相关机构近周已口头向一些最大的银行传达了指导意见，反映出监管机构日益担忧，大量持有美债可能会使银行面临剧烈的价格波动风险。不过，此举旨在分散市场风险，并非出于地缘政治博弈，或对美国信用丧失信心有关，而且监管机构并未给出具体规模或时间目标。
目前中美仍然存在显著的紧张关系，但去年达成的贸易休战协议，亦使两国关系趋于稳定。根据国家外汇管理局数据显示，截至去年9月，中国银行业持有美元计价债券规模约2,980亿美元，惟不清楚其中有多少是美国国债。
相关文章：
马斯克警告若没AI和机器人 美国1000%走向破产 称Optimus是「无限印钞机」
最Hit
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
2026-02-07 14:30 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
2026-02-07 12:00 HKT
谭校长爱驹初配纪仁安
20小时前