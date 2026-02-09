日股曾升逾5%破顶 受惠高市早苗胜选 憧憬「扩张性政策」开闸

日本首相高市早苗在周日（8日）的众议院选举中取得历史性胜利，市场憧憬高市将推行超宽松财政政策，日股周一（9日）暴力拉升，日经225指数曾一度升5.7%，刷新历史高位至57337点；东证指数（Topix）亦曾上涨3.4%至新高3825点。科技与机械类股领涨，部分半导体设备制造商升幅超过10%。

财政刺激料涵盖AI及半导体等

据NHK报道，高市早苗领导的自民党在465个众议院席位中，独自赢得三分之二的绝对多数，执政优势急剧扩大。Global X Management高级投资策略师Marc Jocum形容，自民党的历史性胜利减少了执政联盟内部的掣肘，给予高市早苗「明确的授权」去推行其扩张性政策。市场预期直至2028年下届大选前，日本将迎来清晰的财政刺激路径，涵盖AI、半导体、能源安全及战略改革。

半导体测试设备制造商Advantest成为东证指数周一涨幅最大贡献者，股价一度飙升近15%。彭博引述Ortus Advisors日本股票策略主管Andrew Jackson指出，继亚马逊（Amazon）上周五公布业绩后，市场预期科技巨头将加大AI投资，为日本半导体板块带来额外助力，叠加高市政策红利，形成双重利好。

国防与太空相关股获看好

此外，国防制造商三菱重工、川崎重工及IHI株式会社周一表现强劲，其中IHI股价一度飙升7.2%。市场预期受惠于高市政策的房地产及建筑类股，同样表现稳健。Jackson指出，高市早苗的胜选远超预期，有潜力为其扩张性政策打开闸门，预期三菱重工业等国防相关股将迎来上行空间，太空产业相关企业亦将受惠。

政府或发债支持开支 债息即抽升

股市上升的同时，债市却现恐慌。由于预期政府将发债支持开支，日本30年期国债收益率一度急升6.5个基点至3.615%；10年期收益率亦升至2.275%。

汇市方面，美元兑日圆早段一度升0.35%，即日圆贬值，但随即引来官方关注。日本财务大臣片山皋月强硬表态，指美日已签署谅解备忘录，明确规定可以对脱离基本面的快速波动采取果断措施，当中当然包括干预；财务省官员三村淳亦指，正怀著高度紧迫感关注市场。官员发言后，日圆跌幅随即收窄，目前每百日圆兑港元最新报「4.98算」。