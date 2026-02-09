贝森特将金价剧烈波动归咎中国投机者 「有点像典型投机性冲顶回落」

据外媒报道，美国财长贝森特将上周黄金市场的剧烈波动，归咎于中国的投机者。他在霍士新闻（Fox News）一个节目上表示，「黄金价格的波动——中国情况有点乱来了」 ，「他们不得不收紧了保证金要求，所以黄金在我看来，有点像典型的投机性冲顶回落」。

称沃什将「非常独立」

贝森特又提到，随着美国将于11月举行中期选举，道指创新高证明了该国经济正处于上升周期，并惠及普通民众。

谈到联储局政策时，贝森特预计联储局对缩减资产负债表的任何努力，都会采取谨慎态度。至于美国总统特朗普提名沃什出任联储局主席，贝森特称沃什将「非常独立」，同时会牢记联储局要对美国人民负责。