联储局副主席称就业市场稳定 利率大致处于「中性区间」

据外媒报道，美国联储局副主席杰佛逊（Philip Jefferson）上周五表示，联储局基准利率「大致处于中性区间」，未来在考虑是否进一步降息时，将会密切检视经济数据。

杰佛逊指出，就业市场出现稳定迹象，尽管仍存在下行风险，但预期失业率今年将大致维持在目前水平。当前失业率为4.4%，他形容劳动市场「大致处于平衡状态」，低招聘、低裁员的环境仍在持续。

戴利吁减息 需减多1次至2次

不过，三藩市联储银行总裁戴利（Mary Daly）上周五表示，美国劳动力市场处于「岌岌可危」的境地，联储局上周本应考虑减息，但最终维持利率不变，未来可能需要进一步减息1次至2次。

戴利在社交媒体发文称，虽然企业普遍持谨慎乐观态度，但家庭信心不足，因为迄今仍不愿大规模裁员的企业可能会迅速改变策略。