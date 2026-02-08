Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

联储局副主席称就业市场稳定 利率大致处于「中性区间」

宏观经济
更新时间：08:44 2026-02-08 HKT
发布时间：08:44 2026-02-08 HKT

据外媒报道，美国联储局副主席杰佛逊（Philip Jefferson）上周五表示，联储局基准利率「大致处于中性区间」，未来在考虑是否进一步降息时，将会密切检视经济数据。

杰佛逊指出，就业市场出现稳定迹象，尽管仍存在下行风险，但预期失业率今年将大致维持在目前水平。当前失业率为4.4%，他形容劳动市场「大致处于平衡状态」，低招聘、低裁员的环境仍在持续。

戴利吁减息 需减多1次至2次

不过，三藩市联储银行总裁戴利（Mary Daly）上周五表示，美国劳动力市场处于「岌岌可危」的境地，联储局上周本应考虑减息，但最终维持利率不变，未来可能需要进一步减息1次至2次。

戴利在社交媒体发文称，虽然企业普遍持谨慎乐观态度，但家庭信心不足，因为迄今仍不愿大规模裁员的企业可能会迅速改变策略。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
21小时前
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
时尚购物
18小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
18小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
79X路线巴士途经大埔时，司机突然「急转落大埔」，为送抽筋婴儿到医院救治。
79X巴士司机因一事转軚冇行既定路线 直往那打素医院 全车乘客竟无怨言 网民忧司机被算帐
社会
18小时前
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
影视圈
10小时前
「搏上位女星」穿加细码开胸睡衣挑战尺度 浑圆上围惹遐想 曾出写真因过度意淫被勒令收书
「搏上位女星」穿加细码开胸睡衣挑战尺度 浑圆上围惹遐想 曾出写真因过度意淫被勒令收书
影视圈
13小时前
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
2026-02-06 18:26 HKT
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
影视圈
12小时前
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成壮举  久未现身面容有大变化  积极转跑道性向成疑
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成壮举  久未现身面容有大变化  积极转跑道性向成疑
影视圈
2026-02-06 23:00 HKT