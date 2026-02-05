特朗普称不介入Netflix与派拉蒙争夺华纳兄弟交易 留给司法部处理

据外媒报道，美国总统特朗普表示，不打算介入Netflix与派拉蒙争夺华纳兄弟探索的交易之中，并表示会将此事留给美国司法部处理。股价方面，Netflix（NFLX）与派拉蒙（PSKY）周三分别升0.3%及跌0.6%，收报80.16美元及10.75美元。

交易或成重大反垄断考验

特朗普接受外媒采访时提到，「我没有介入此事」，但曾收到双方的电话，认为这是双方的事，已决定不会参与。报道又提到，今次无论哪家公司最终胜出这场竞标战，都引起了华盛顿的密切关注，并对特朗普政府来说是一次重大的反垄断考验。

值得留意的是，特朗普过去曾表示将亲自参与审查任何涉及华纳兄弟的合并案，但其最新的言论明显与其过去声明有所不同。

目前Netflix提议以720亿美元收购华纳兄弟的影视工作室，以及串流媒体平台HBO及HBO Max；而派拉蒙则提出以每股30美元的价格收购华纳兄弟的全部股份。

