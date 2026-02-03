Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国政府停摆冲击 1月非农延期 拨款仅能撑到1月底

宏观经济
更新时间：11:34 2026-02-03 HKT
发布时间：11:34 2026-02-03 HKT

据彭博报道，美国劳工统计局（BLS）宣布，受联邦政府部分停摆影响，原定于本周五公布的1月份就业报告将无法如期发布。BLS出版及特别研究副局长Emily Liddel在声明中表示，由于政府部分停摆，劳工统计局将暂停数据收集、处理及发布工作。她表示，发布时间将在政府恢复拨款后重新安排。

除了就业报告外，原定本周公布的12月职位空缺及劳动力流动调查（JOLTS） 以及大都会区就业数据亦将一同延期。

法案仍需等众议院通过

BLS隶属于劳工部，该部门与其他部分政府机构的资金仅维持至1月30日。虽然参议院早前已投票通过延长拨款法案，但法案仍需经众议院表决通过。众议院议长Mike Johnson表示，希望众议院能在周二（3日）通过措施。

除常规的月度非农就业人数与失业率数据外，1月份的就业报告亦包含备受关注的年度就业数据修订。市场预期修订结果将显示，截至2025年3月的年度就业增长幅度，实际数字将低于最初报告的数字。

