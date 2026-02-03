Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

习近平吁打造人民币成全球储备货币 需具竞争力金融机构及金融中心

宏观经济
更新时间：09:47 2026-02-03 HKT
发布时间：09:47 2026-02-03 HKT

国家主席习近平近日在《求是》上发表文章，重申对人民币建设强势货币的呼吁，旨在使其在国际贸易、投资和外汇市场中得到广泛使用，并达到全球储备货币的地位。文章指出，当局致力于建设强大的货币体系，这不仅需要更具能力的中国人民银行，还需具备全球竞争力的金融机构，以及具有足够深度以吸引海外资本并影响全球市场定价的金融中心。

事实上，近期人民币已走强，离岸价最新报6.93水平。美国财政部早前亦敦促中国允许人民币升值，称人民币「被严重低估」；而高盛去年12月则估算人民币被低估幅度达25%。

坚持防控风险为永恒主题

习近平指出，内地金融体量和复杂程度今非昔比，风险的系统性关联大大增强，要坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题，并表示实体经济是金融的根基，服务实体经济是金融的天职，决不能脱实向虚，要坚持稳中求进，金融政策的收和放不能太急，防止大起大落。

风险管控方面，文章指出，要拥有强大的中央银行，有能力做好货币政策调控和宏观审慎管理和及时有效防范化解系统性风险，亦需完善基础货币投放和货币供应调控机制，发挥好货币信贷政策工具的总量和结构功能，有效维护人民币币值和经济金融稳定。

文章还提到，金融机构应稳健审慎经营，既看当下，更看长远，不贪图短期暴利，不急躁冒进，不超越承受能力而过度冒险。文章又指，金融营运特别讲究依法合规，不能靠钻法规和制度空子及规避监管来逐利，更不能撞红线及冲底线，游走于法外。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
21小时前
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
生活百科
17小时前
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
生活百科
17小时前
宣萱罕谈离开TVB内幕：成个运作方式，我觉得唔舒服 顶唔顺「刷鞋」文化 离巢导火线曝光
宣萱罕谈离开TVB内幕：成个运作方式，我觉得唔舒服 顶唔顺「刷鞋」文化 离巢导火线曝光
影视圈
12小时前
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
17小时前
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
影视圈
17小时前
连锁酒楼贺年优惠！$588起叹传统盆菜/金猪孖宝 长者凭乐悠咭再减$30
连锁酒楼贺年优惠！$588起叹传统盆菜/金猪孖宝 长者凭乐悠咭再减$30
饮食
15小时前
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
社会
16小时前
湖南拍卖地标「天下银楼」。
00:32
天下银楼︱湖南拍卖地标含银1.75吨 ¥1200万贱卖一原因无人出手
即时中国
3小时前
金价比特币暴跌过后如何走 专家忧跌浪仍未完 摩通力撑金价年底6300美元
金价比特币暴跌过后如何走 专家忧跌浪仍未完 摩通力撑金价年底6300美元
投资理财
4小时前