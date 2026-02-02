美伊展开「认真谈判」兼美元向上 油价单日暴跌5% 创半年最大跌幅
据路透报道，美国总统特朗普表示伊朗正与华盛顿「认真谈判」，暗示双方紧张关系正在降温；不过，地缘政治风险的担忧消退，拖累原油期货单日急插近5%，创下超过6个月以来最大单日跌幅，其中布兰特原油暂跌3.2美元或4.62%，报每桶66.14美元；纽约期油则跌3.12美元或4.78%，报每桶62.09美元。
地缘政治风险溢价迅速蒸发
早前市场忧虑特朗普会对伊朗采取军事行动，支撑着油价1月份的升势。然而，特朗普在周末透露美伊双方正进行「认真谈判」，伊朗最高安全官员Ali Larijani亦证实，谈判安排正在进行中。此外，有报道指伊朗革命卫队海军暂无计划在霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz） 进行实弹演习。
IG市场分析师Tony Sycamore指出，市场将有关消息解读为局势降温的讯号，导致上周建立的地缘政治风险溢价迅速蒸发，引发获利回吐潮。
今年底前料将面临下行压力
除了地缘政治降温，强美元亦造成油价下跌。Phillip Nova分析师Priyanka Sachdeva指出，美元走强令以美元计价的原油变得昂贵，进一步压制油价。
另一方面，OPEC+在早前会议上同意维持3月份的石油产量不变。尽管产量受控，但Capital Economics预计，参考去年以色列与伊朗的冲突经验，加上市场供应充足，布兰特油价在2026年底前仍将面临下行压力。
