金价曾失守4600美元 前交易员警告「还没有结束」 高盛称杠杆效应加速跌势

黄金价格于上周创下1980年代以来最大跌幅后，至今仍未止泻，现货金价今早最低见4,584美元，暂报4,671美元，续跌逾4%；白银曾低见77.22美元，暂报约78美元，续跌逾8%。不过，前摩通贵金属交易员、现任独立评论员Robert Gottlieb警告，「这还没有结束」，黄金交易太过拥挤，必须观察能否找到支撑。

综合媒体报道，市场资金因地缘政治动荡、货币贬值及联储局独立性疑虑而涌入金银市场，同时中国投机客买盘也为升势添上泡沫，令贵金属价格过去一年屡创历史新高，并于今年1月急升。不过，随着美国总统特朗普宣布提名被视为「鹰派」的沃什出任下一任联储局主席，市场押注强美元回归，令早前热炒的黄金出现大量平仓及急跌。

早前形成「越涨越买」循环

高盛指出，早前金价的疯狂升势，部分是由于衍生工具市场的「机械式推动」，大量投资者买入看涨期权，迫使卖方为了对冲风险而买入更多现货黄金，形成「价格越升、买盘越多」的循环。然而，当趋势逆转时，这种杠杆效应便会加速跌势。

不过，Susquehanna衍生品市场情报联席主管Chris Murphy反而认为金价回落是好事，直言「如果你问我甚么更可怕，是黄金每天直线暴涨，还是大涨后进行盘整？从风险角度看，每天直线暴涨才最可怕」。

相关文章：内地金属贸易商据报损失逾10亿 涉绰号「帽子」交易商走佬