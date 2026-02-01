Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普笑言沃什如果不减息 「他将起诉沃什」

更新时间：17:32 2026-02-01 HKT
发布时间：17:32 2026-02-01 HKT

美国总统特朗普宣布提名的沃什（Kevin Warsh）出任联储局主席后，随即令市场对减息预期降温；不过，美国总统特朗普周六晚在一场演讲中开玩笑说，「如果沃什不减息，他将起诉沃什」。

称沃什是「量身打造的人选」

据《华尔街日报》报道，特朗普首次以总统身份出席名流云集的「苜蓿草俱乐部」（Alfalfa Club）闭门晚宴，并是这场活动的特邀主讲人。报道引述在场人士指出，特朗普告诉在场商界领袖和华盛顿精英，之所以选择沃什，是因为此人看起来就像是为这个职位量身打造的人选。

对于「如果沃什不减息，他将起诉沃什」的言论，特朗普当天稍后时间在空军一号上被问及时，表示「这只是个玩笑」，并没有就提名一事从沃什获得任何承诺，并称「如果我想的话，我也可以那样做，但我没有」。

