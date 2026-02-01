Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地1月制造业PMI降至49.3 意外回到收缩区 国统局：部分行业步传统淡季

宏观经济
更新时间：09:21 2026-02-01 HKT
发布时间：09:21 2026-02-01 HKT

内地上月制造业及非制造业活动，出乎意料再度回到收缩区域。国家统计局公布，1月份制造业采购经理指数（PMI）降至49.3，比前月下降0.8个百分点，意外地低于50点分水岭。内地12月制造业PMI则为50.2，是时隔8个月重返扩张区间。国家统计局服务业调查中心首席统计师霍丽慧表示，1月部分制造业进入传统淡季，加之市场有效需求仍显不足，景气水平较上月下降。

大型企业仍处扩张区间

大型企业PMI继续高于临界点。大型企业PMI为50.3，仍位于扩张区间，大型企业支撑作用持续显现；中、小型企业PMI分别为48.7及47.4，较上月下降1.1个及1.2个百分点，景气水平有所回落。

受近期部分大宗商品价格上涨等因素影响，主要原材料购进物价指数及出厂物价指数分别为56.1及50.6，比上月升3个及1.7个百分点，其中出厂价格指数近20个月来首次升至临界点以上，制造业市场价格整体水平改善。

从行业看，有色金属冶炼及压延加工、电气机械器材等产业主要原材料购进价格指数及出厂价格指数皆上升至55以上，相关产业原材料采购及产品销售价格整体水平上涨；木材加工及家具、石油煤炭及其他燃料加工等行业两个价格指数均低于临界点。

非制造业活动指数降至49.3

生产指数为50.6，高于临界点，制造业生产保维扩张；新订单指数为49.2，市场需求有所回落。从行业看，农副食品加工、铁路船舶航天设备等产业生产指数和新订单指数均高于56%，产需释放较快；石油煤炭及其他燃料加工、汽车等产业两指数均低于临界点，相关产业市场需求放缓，企业生产已回落。

国统局又公布，1月份非制造业商务活动指数降至49.3，比上月下降0.8个百分点，为2022年12月以来最低水平。比较下，12月非制造业PMI为50.2，重回扩张区间，并为4个月高位。至于1月份综合PMI产出指数为49.8，比上月下降0.9个百分点，再落入临界点下方。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光
失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光
影视圈
15小时前
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
巴黎警方捣破针对华人抢劫集团拘11人。（资料图片）
全国人大代表巴黎寓所失窃 贼人扑头抢6500万港元名表珠宝
即时国际
14小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
黄大仙连锁酒家激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黄大仙连锁酒楼激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
饮食
19小时前
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
投资理财
22小时前
TVB上位男星北上吸金挑战体能极限 5天赶拍65集短剧陷「循环地狱」 揭做男一辛酸：精神身体很累
TVB上位男星北上吸金挑战体能极限 5天赶拍65集短剧陷「循环地狱」 揭做男一辛酸：精神身体很累
影视圈
13小时前
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生
影视圈
2026-01-31 09:00 HKT
中年汉供满楼 无债一身轻 专家提醒善用债务也有著数 「即使已届退休 也不一定要还清按揭」
中年汉供满楼 无债一身轻 专家提醒善用债务也有著数 「即使已届退休 也不一定要还清按揭」
投资理财
3小时前
环岛中港通优惠！往返莲塘口岸低至$25起 荃湾/黄大仙/将军澳/观塘最密15分钟一班
环岛中港通优惠！往返莲塘口岸低至$25起 荃湾/黄大仙/将军澳/观塘最密15分钟一班
旅游
19小时前