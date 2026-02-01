内地1月制造业PMI降至49.3 意外回到收缩区 国统局：部分行业步传统淡季

内地上月制造业及非制造业活动，出乎意料再度回到收缩区域。国家统计局公布，1月份制造业采购经理指数（PMI）降至49.3，比前月下降0.8个百分点，意外地低于50点分水岭。内地12月制造业PMI则为50.2，是时隔8个月重返扩张区间。国家统计局服务业调查中心首席统计师霍丽慧表示，1月部分制造业进入传统淡季，加之市场有效需求仍显不足，景气水平较上月下降。

大型企业仍处扩张区间

大型企业PMI继续高于临界点。大型企业PMI为50.3，仍位于扩张区间，大型企业支撑作用持续显现；中、小型企业PMI分别为48.7及47.4，较上月下降1.1个及1.2个百分点，景气水平有所回落。

受近期部分大宗商品价格上涨等因素影响，主要原材料购进物价指数及出厂物价指数分别为56.1及50.6，比上月升3个及1.7个百分点，其中出厂价格指数近20个月来首次升至临界点以上，制造业市场价格整体水平改善。

从行业看，有色金属冶炼及压延加工、电气机械器材等产业主要原材料购进价格指数及出厂价格指数皆上升至55以上，相关产业原材料采购及产品销售价格整体水平上涨；木材加工及家具、石油煤炭及其他燃料加工等行业两个价格指数均低于临界点。

非制造业活动指数降至49.3

生产指数为50.6，高于临界点，制造业生产保维扩张；新订单指数为49.2，市场需求有所回落。从行业看，农副食品加工、铁路船舶航天设备等产业生产指数和新订单指数均高于56%，产需释放较快；石油煤炭及其他燃料加工、汽车等产业两指数均低于临界点，相关产业市场需求放缓，企业生产已回落。

国统局又公布，1月份非制造业商务活动指数降至49.3，比上月下降0.8个百分点，为2022年12月以来最低水平。比较下，12月非制造业PMI为50.2，重回扩张区间，并为4个月高位。至于1月份综合PMI产出指数为49.8，比上月下降0.9个百分点，再落入临界点下方。