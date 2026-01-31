内地企业年会「降级」冲击酒店业 线上化务实化「能悭则悭」 豪华盛宴难再现

曾几何时，豪华年会是中国企业彰显实力、激励员工的年度盛事，如今这股热潮正急速退却。内地一项涵盖超过5000名职场人士的调查揭示，高达75%的受访者表示所在公司今年已取消年会。而在少数仍维持举办的企业中，有酒店业管理者指出，整体花费普遍削减30%至40%。从一掷千金的狂欢，演变为能省则省的简化聚会，这场「年会衰退」不仅冲击酒店业，更深层次地折射出在经济放缓、合规从严的双重压力下，企业行为与商业文化的深刻转型。专家预测，年会未来将进一步向线上化、务实化演进，传统的豪华盛宴恐「难回巅峰」。

记者 梁秋梦

在北京一间头部互联网公司工作的刘雪，亲历了年会的「降级」全过程。「我们的年会地点一年比一年偏远。」她回忆，2018年公司曾包下北京大学整个体育馆，召集全国2000多名员工参与；2020年移至三环的知名商业场馆，尚有明星助阵。但此后规模持续萎缩，先转至郊区小场地，再改为按部门分开举办；至今年，年会已移至公司在京郊的自有场地，「连租金都省了」。

西安掀酒店倒闭潮

费用紧缩是全方位现象。西安「玺宴」酒店经理李润涛指出，企业年会餐标从去年至少每桌2000元人民币，普遍降至今年每桌1699元。另一家「金座」酒店的经理Jale透露，今年企业年会餐饮花费下降30%至40%。他坦言行业艰难：「能生存下来继续接单已很不错，据我了解，西安去年一年倒闭了30多间酒店。」

在社交媒体上，有关年会预算紧缩的案例更显「寒酸」。有负责筹办的行政人员透露，公司给出的预算仅6000元人民币，却需满足40人参与、要求「环境优美、娱乐项目丰富、餐饮质量上乘」的多重条件，令筹办者直言「做完年会一肚子气」。

回望过去，年会的演变轨迹清晰可见。2010年代中期，互联网创业狂潮催生了奢侈的「年会内卷」，堆叠如墙的最新电子产品仅是入门奖，终极大奖动辄是「欧洲双人游」或定制金条。至2018年前后，「旅游度假式年会」成为风尚，从周边游、三亚团到海外出游，年会目的地成为公司实力的隐形标尺。旺盛需求曾让酒店业迎来「黄金十年」，热门场地需提前半年预订。然而，自2020年起，热潮急速退却。即便在旅游消费复苏的2023年，酒店年会定单也远未恢复。

学者指，国有企业及中央企业从严监管与合规审计要求下，年会活动已转向以内部会议、半正式总结会为主导形式。

活动转以会议为主

经济学家宋清辉分析指出，定单萎缩的背后是结构性的双重压力。对于国有企业及中央企业而言，在从严监管与合规审计要求下，年会活动虽仍存在，但已转向以内部会议、半正式总结会为主导形式，规模与奖励程度普遍大幅缩减。其年会更强调内部文化建设、年度总结与政策传达，而非纯粹的娱乐与庆祝。

另一方面，对民营企业来说，普遍的营收增长乏力逼使管理层将「降本增效」视为生存之战。在此背景下，差旅与会议预算往往成为首波被削减的对象。一场规模上百人的中型年会，开支动辄达数十万乃至百万元级别。如今，许多企业选择将这笔可观的预算进行拆分，其中大部分直接注入企业现金流以维持营运，仅将一小部分转化为年末员工福利直接发放，以此作为年会的一种替代方案。

对于年会的未来趋势，宋清辉认为将朝线上化、务实化深刻转型。更多企业会转向举办远程年终总结与线上互动，减少对实体场地的依赖；年会内容也将更聚焦战略发布与团队激励。他预期，未来仅有金融、证券等少数行业的头部公司，仍可能保留较具仪式感的线下会议。酒店行业则需转型开发「年会+行业峰会」等复合场景，传统豪华宴会式年会定单恐「难回巅峰」。

相关文章：经济压力下 内地「入赘」成风 年薪百万男也想走捷径 「女方家庭反给出礼金」

经济压力下 内地「入赘」成风 年薪百万男也想走捷径 「女方家庭反给出礼金」